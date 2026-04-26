Λάρισα: Νέες αποκαλύψεις για τις δύο γυναίκες που βρέθηκαν νεκρές μέσα στο σπίτι τους

Μια ακόμη οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει τη Λάρισα μετά την υπόθεση με τις δύο αδελφές που βρέθηκαν νεκρές μέσα στο σπίτι του, λίγες ημέρες νωρίτερα. Αυτή τη φορά, μητέρα και κόρη, 91 και 66 ετών αντίστοιχα, εντοπίστηκαν νεκρές στο ισόγειο σπίτι τους στο κέντρο της πόλης, το απόγευμα της Πέμπτης.



Τις δύο γυναίκες βρήκαν νεκρές οι αστυνομικοί που κλήθηκαν να μπουν στο σπίτι από γείτονες, λόγω της έντονης δυσοσμίας .



Για την υπόθεση διατάχθηκε νεκροψία – νεκροτομή, παρά το γεγονός ότι όλα δείχνουν πως ο θάνατος τους προήλθε από παθολογικά αίτια.

«Αμίλητη και απρόσιτη»

Οι γείτονες περιγράφουν μια περίεργη κατάσταση με τις δύο γυναίκες, σημειώνοντας πως η 91χρονη είχε κινητικά προβλήματα και σπάνια την έβλεπαν να βγαίνει στον κήπο.



H 66χρονη κόρη της, μια αδύνατη φιγούρα και πάντα μαυροφορεμένη, δεν είχε επαφές με κανέναν στην περιοχή. Συνήθιζε, όπως λένε, να τριγυρίζει αμίλητη αλλά και απρόσιτη.



«Η γυναίκα ήταν μεγάλης ηλικίας. Φαινόταν ότι είχε προβλήματα, αλλά και η κόρη φαινόταν ότι από την όψη της ότι είχε κάποια προβλήματα. Δεν έλεγε καλημέρα, δεν έλεγε τίποτα. Το μόνο που με παραξένευε είναι ότι περνούσα νύχτα και ο κάτω όροφος ποτέ δεν είχε φως» δήλωσε μία γειτόνισσα.

Πρώτη έφυγε η 66χρονη

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα onlarissa, η 66χρονη κόρη εντοπίστηκε νεκρή σε μια πολυθρόνα και υπολογίζεται ότι είχε πεθάνει περίπου είκοσι μέρες περίπου πριν βρεθούν νεκρές.



Λίγες μέρες αργότερα φαίνεται ότι απεβίωσε και η 91χρονη μητέρα της που -έχοντας κινητά - δεν είχε πια κανέναν να την φροντίσει.