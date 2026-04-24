Συναγερμός στη Λάρισα: Άνδρας έπεσε σε φρεάτιο - Επιχείρηση απεγκλωβισμού

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής 24 Απριλίου 2026 στη Λάρισα, για έναν άνδρα που έπεσε σε φρεάτιο.

Ο 55χρονος, υπό άγνωστες συνθήκες, έπεσε μέσα σε φρεάτιο βάθους 10 μέτρων στην περιοχή του Μηχανολογικού.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, προκειμένου να τον απεγκλωβίσουν.

Σύμφωνα με το onlarissa, ο 55χρονος απεγκλωβίστηκε μετά από λίγη ώρα από τους άνδρες της Πυροσβεστικής και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για την παροχή των πρώτων βοηθειών.