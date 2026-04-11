Πολυκατοικία κατέρρευσε στην Κύπρο - Πληροφορίες για εγκλωβισμένους πολίτες

Συναγερμός σήμανε σήμερα, Μεγάλο Σάββατο (11/4) στην περιοχή της Γερμασόγειας Κύπρου, όταν κατέρρευσε μέρος διώροφης πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου philenews.com, στο σημείο επικρατεί έντονη κινητοποίηση των Αρχών. Άμεσα έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Οι ίδιες πληροφορίες από την Αστυνομία αναφέρουν ότι υπάρχουν πρόσωπα εντός του κτηρίου.

Την ίδια ώρα, τρία άτομα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού ακόμη ενός προσώπου.