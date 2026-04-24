Νεκρές μητέρα και κόρη σε διαμέρισμα στη Λάρισα - Σε προχωρημένη σήψη οι σοροί

Στο διαμέρισμά τους, στο κέντρο της Λάρισας, βρέθηκαν νεκρές δύο γυναίκες. Πρόκειται για την 90χρονη μητέρα και την 66χρονη κόρη της.



Οι σοροί των γυναικών, σύμφωνα με το larissanet, εντοπίστηκαν περίπου στις 7 το απόγευμα της Πέμπτης 23 Απριλίου, σε προχωρημένη σήψη, γεγονός που καταδεικνύει πως ο θάνατος επήλθε πριν από ημέρες.



Στο σημείο επικρατούσε έντονη δυσοσμία, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. μπήκε στο διαμέρισμα μετά από ειδοποίηση συγγενών.



Από την πρώτη εικόνα δεν βρέθηκαν ίχνη εγκληματικής ενέργειας, ενώ παραγγέλθηκε νεκροψία – νεκροτομή ώστε να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.



Την προανάκριση έχει αναλάβει το Α.Τ. Λάρισας.