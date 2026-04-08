Σκηνές ωμής βίας στην Κρήτη - Πάτησε με αμάξι συγγενή του για κτηνοτροφικές υποθέσεις

Σε αιματηρό επεισόδιο εξελίχθηκε μία φαινομενικά «τυπική» διαφωνία για κτηνοτροφικές υποθέσεις, σε χωριό του δήμου Αρχανών-Αστερουσίων στην Κρήτη, με έναν 34χρονο να καταλήγει τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του patris.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Μεγάλης Τρίτης (7/4), όταν δύο συγγενείς συναντήθηκαν και η ένταση μεταξύ τους κλιμακώθηκε ταχύτατα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η λογομαχία ξέφυγε από κάθε έλεγχο, οδηγώντας σε σκηνές ακραίας βίας.

Ο 47χρονος φέρεται αρχικά να επιχείρησε να επιτεθεί με γροθιές στον νεότερο συγγενή του. Ωστόσο, η κατάσταση πήρε δραματική τροπή, όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, μπήκε στο όχημά του και, πατώντας γκάζι, παρέσυρε τον 34χρονο.

Από την πρόσκρουση, ο νεαρός άνδρας τραυματίστηκε στα άκρα και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται, χωρίς να διατρέχει άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του.

Την ίδια ώρα, ο 47χρονος δράστης παραμένει άφαντος, με τις αρχές να έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, ενώ διερευνώνται πλήρως οι συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό.

Το συμβάν προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς αναδεικνύει πόσο εύκολα μια προσωπική διαφορά μπορεί να μετατραπεί σε πράξη βίας με σοβαρές συνέπειες.