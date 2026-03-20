Προσήχθη ύποπτος για τον άγριο ξυλοδαρμό της 24χρονης στη Βέροια - Συνεχίζει να δίνει μάχη στη ΜΕΘ

Ένας ύποπτος προσήχθη από την ΕΛΑΣ για τον άγριο ξυλοδαρμό της 24χρονης κοπέλας στη Βέροια, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο όταν βρέθηκε βαριά χτυπημένη σε πιλοτή πολυκατοικίας το βράδυ της Τρίτης (17/3).

Όπως δήλωσε νωρίτερα σήμερα το πρωί η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, η αστυνομία έχει θέσει υπό εξέταση το κινητό τηλέφωνο της κοπέλας προκειμένου να εντοπίσει τις επαφές της, πρόσωπα που είδε εκείνη την ημέρα και πιθανώς να εμπλέκονται στον ξυλοδαρμό της. Οι Αρχές έχουν επίσης στα χέρια τους βιντεοληπτικό υλικό από το σημείο που βρέθηκε αιμόφυρτη, ενώ λαμβάνουν και μαρτυρικές καταθέσεις ώστε να ρίξουν φως στη βίαιη αυτή επίθεση.

Δίνει μάχη για τη ζωή

Την ίδια ώρα, η 24χρονη κοπέλα εξακολουθεί να δίνει μάχη για τη ζωή της και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη. Οι γιατροί κάνουν λόγο για ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, που πιθανώς να αφήσει μόνιμες επιπλοκές. Τα τραύματα εντοπίζονται κυρίως στο κεφάλι και το πρόσωπο της κοπέλας.

Η 24χρονη κοπέλα εντοπίστηκε από περίοικους μόνη της και βαριά τραυματισμένη στην πιλοτή της πολυκατοικίας στη Βέροια, το βράδυ της περασμένης Τρίτης. Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία και το ΕΚΑΒ και αρχικά μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας, ωστόσο κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο «Παπαγεωργίου».

Σημειώνεται ότι το σενάριο της ληστείας έχει απομακρυνθεί, ενώ η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο κάποιος να μετέφερε και να άφησε την 24χρονη στο σημείο όπου βρέθηκε χτυπημένη.