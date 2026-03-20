Βέροια: Στο «μικροσκόπιο» το κινητό της 24χρονης που χαροπαλεύει - Ίσως δείξει ποιος την ξυλοκόπησε

Σοκαρισμένη παραμένει η κοινωνία της Βέροιας από τον άγριο ξυλοδαρμό μίας 24χρονης κοπέλας, η οποία βρέθηκε αιμόφυρτη σε πιλοτή πολυκατοικίας το βράδυ της Τρίτης (17/3).

Η βαριά τραυματισμένη γυναίκα μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας, όμως κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης, όπου παραμένει διασωληνωμένη στη ΜΕΘ, δίνοντας μάχη για τη ζωή της.

Η 24χρονη φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ εντύπωση προκαλεί ότι τα σφοδρά χτυπήματα που φέρεται να έχει δεχτεί εντοπίζονται στο πρόσωπο και το κεφάλι της. Μάλιστα, οι γιατροί κάνουν λόγο για το ενδεχόμενο σοβαρών και μόνιμων επιπλοκών.

«Αποκλείεται το σενάριο της ληστείας»

«Οι αστυνομικοί προσπαθούν να αποκλείσουν κάποια δεδομένα, καθώς στην κατοχή της βρέθηκαν κανονικά τα προσωπικά της αντικείμενα, είχε ένα χρηματικό ποσό και το κινητό της τηλέφωνο. Άρα απομακρύνεται το ζήτημα της ληστείας», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο MEGA το πρωί της Παρασκευής (20/3).

«Το κινητό της τηλέφωνο ερευνάται για να δούμε αν μπορέσει να μας δώσει κάποιο στοιχείο με ποιον μπορεί να συναντήθηκε πριν βρεθεί στο συγκεκριμένο σημείο», επισήμανε και πρόσθεσε στα χέρια των Αρχών υπάρχει και βιντεοληπτικό, ωστόσο «το σημείο είναι αρκετά σκοτεινό και οι κάμερες είναι αρκετά μακριά».

«Υπάρχουν μαρτυρίες»

«Υπάρχουν μαρτυρικές καταθέσεις που ακολουθούν οι αστυνομικοί, ώστε να οδηγηθούμε στο με ποιον μπορεί να συναντήθηκε πριν συμβεί το περιστατικό και κατέληξε τόσο χτυπημένη», σημείωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.

Πάντως, η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο κάποιος να μετέφερε και να άφησε την 24χρονη στο σημείο όπου βρέθηκε χτυπημένη, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το MEGA, στην πολυκατοικία που εντοπίστηκε η 24χρονη δεν μένει ούτε η ίδια αλλά ούτε και κάποιος από τους συγγενείς της.