Βέροια: Συνελήφθη ο 20χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό της 24χρονης

Για απόπειρα ανθρωποκτονίας συνελήφθη ο 20χρονος που κατηγορείται για τον σοβαρό τραυματισμό μιας 24χρονης στη Βέροια, το βράδυ της περασμένης Τρίτης. Εις βάρος του εκδόθηκε ένταλμα από την ανακρίτρια Βέροιας και κρατείται προκειμένου να απολογηθεί ενώπιόν της.

Οι αρχές εντόπισαν τον φερόμενο δράστη μέσω του κινητού τηλεφώνου της παθούσας. Αρχικά προσήχθη ως ύποπτος και, κατά την εξέταση από στελέχη της Ασφάλειας Βέροιας, φέρεται να ομολόγησε ότι χτύπησε την 24χρονη κατά τη διάρκεια καβγά, ισχυριζόμενος ότι αντέδρασε σε χτυπήματα που δέχθηκε από εκείνη.

Σχέση και συνθήκες του περιστατικού

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος διατηρούσε φιλική σχέση με την παθούσα και είχαν συναντηθεί πριν ξεσπάσει ο καβγάς. Η 24χρονη εντοπίστηκε από περιοίκους πεσμένη σε πυλωτή πολυκατοικίας, φέροντας σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Η γυναίκα νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» και η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται κρίσιμη.