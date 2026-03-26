Άγριος ξυλοδαρμός 68χρονου στον Άγιο Παντελεήμονα - Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ένας 68χρονος άνδρας από την Αλβανία, ο οποίος το βράδυ της Τετάρτης 25/3 έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού μετά από καυγά σε καφενείο στον Άγιο Παντελεήμονα.

Όλα συνέβησαν σε ένα καφενείο επί της οδού Μιχάλη Βόδα, γύρω στις 22:30 το βράδυ, όταν ο 68χρονος για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία τσακώθηκε με έναν 46χρονο επίσης από την Αλβανία. Ο καυγάς γρήγορα ξέφυγε, οι δύο άνδρες ήρθαν στα χέρια, με αποτέλεσμα ο 68χρονος να δεχτεί πλήθος χτυπημάτων και να μεταφερθεί σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Ελπίς» για νοσηλεία.

Αστυνομικό πέρασαν χειροπέδες στον 46χρονο δράστη, ο οποίος κρατείται στο Τμήμα Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, που ανέλαβε την προανάκριση και τον σχηματισμό δικογραφίας.