Ανθρωποκυνηγητό για 35χρονο στους Αμπελόκηπους - Επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικό

Έναν 35χρονο που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα αναζητά η ΕΛ.ΑΣ., καθώς επιτέθηκε με τσεκούρι και τραυμάτισε ελαφρά έναν αστυνομικό.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 9:30 το πρωί της Πέμπτης (26/3) στους Αμπελόκηπους, όταν αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του 35χρονου προκειμένου να εκτελέσουν απόφαση για ακούσιο εγκλεισμό του. Στη θέα των αστυνομικών ο 35χρονος άρπαξε ένα τσεκούρι και τους επιτέθηκε, με αποτέλεσμα να τραυματίσει ελαφρά έναν αστυνομικό.

Στη συνέχεια διέφυγε πεζός προς άγνωστη κατεύθυνση και αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ. στην ευρύτερη περιοχή.

