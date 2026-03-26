Από τη θεμελίωση των θεσμών στην προστασία τους - Η ΓΑΔΑ τιμά την Ιστορία

Με αφορμή τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ) πραγματοποίησε την Τρίτη (24/3) επετειακή εκδήλωση στο Αμφιθέατρό της, με κεντρική ομιλήτρια την καθηγήτρια Ιστορίας, Μαρία Ευθυμίου, την οποία υποδέχτηκε ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής, Υποστράτηγος Αθανάσιος Κάμπρας.

Στην ομιλία της, η κα Ευθυμίου παρουσίασε με γλαφυρότητα και επιστημονική τεκμηρίωση τα γεγονότα που οδήγησαν στην Επανάσταση του 1821, αναδεικνύοντας τη σημασία του Αγώνα για την εθνική ανεξαρτησία. Τόνισε, επίσης, τα διαχρονικά μηνύματα ενότητας, πίστης και αγωνιστικότητας που αντλούμε από την ιστορία.

Η καθηγήτρια επισήμανε τη σημασία της συγκρότησης και θωράκισης των θεσμών του ελληνικού κράτους, υπογραμμίζοντας ότι η ύπαρξη και η εύρυθμη λειτουργία τους αποτελεί θεμέλιο της δημοκρατίας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον σύγχρονο ρόλο της Ελληνικής Αστυνομίας, ως εγγυήτρια της έννομης τάξης και προστάτιδα των θεσμών, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα, την κοινωνική συνοχή και την ασφάλεια των πολιτών.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν υψηλόβαθμοι αξιωματικοί της ΓΑΔΑ, μεταξύ αυτών ο Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Επισήμων, οι Διευθυντές Διευθύνσεων όπως Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Εγκληματολογικών Ερευνών, Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων, Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος και άλλοι, καθώς και αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό.

Η εκδήλωση ανέδειξε τον διάλογο ιστορίας και θεσμών, υπενθυμίζοντας ότι η προστασία της δημοκρατίας και της ασφάλειας των πολιτών αποτελεί κοινό καθήκον, από το 1821 έως σήμερα.