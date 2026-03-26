Αμπελόκηποι: Συνελήφθη ο 35χρονος που επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικό

Οι Αρχές προχώρησαν το απόγευμα της Πέμπτης 26 Μαρτίου στη σύλληψη ενός 35χρονου άνδρα, μετά από επίθεση με τσεκούρι εναντίον αστυνομικού στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της ίδιας ημέρας, την ώρα που οι αστυνομικοί επιχειρούσαν να εκτελέσουν εισαγγελική εντολή για την ακούσια νοσηλεία του σε ψυχιατρική δομή.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο άνδρας εντοπίστηκε στην περιοχή των Ελληνορώσων, στη συμβολή των οδών Βρανά και Μωραΐτη, χωρίς ρουχισμό, λίγο μετά τις 19:30 της Πέμπτης (26/3).