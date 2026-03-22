Αμπελόκηποι: Βίντεο με τη στιγμή που η 40χρονη οδηγός «σαρώνει» σταθμευμένα αυτοκίνητα

Σκηνές έντονης αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν στους Αμπελόκηπους τα ξημερώματα, όταν μια 40χρονη γυναίκα προκάλεσε αλυσιδωτές συγκρούσεις με σταθμευμένα οχήματα, στην προσπάθειά της να παρκάρει. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάζει το FLASH, το οποίο αποτυπώνει καρέ-καρέ τη στιγμή που το όχημα κινείται ανεξέλεγκτα και προσκρούει διαδοχικά σε αυτοκίνητα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και έντονο θόρυβο που αναστάτωσε τους κατοίκους της περιοχής.



Η στιγμή που συγκρούεται με τα αυτοκίνητα η 40χρονη στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η οδηγός, η οποία φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, έχασε τον έλεγχο του οχήματός της, με αποτέλεσμα να «σαρώσει» δεκάδες παρκαρισμένα αυτοκίνητα, αφήνοντας πίσω της εικόνες καταστροφής με σπασμένα φανάρια και παραμορφωμένους προφυλακτήρες. Από το περιστατικό δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο οι υλικές ζημιές είναι σημαντικές.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Τροχαίας, οι οποίοι υπέβαλαν τη γυναίκα σε αλκοτέστ, με τα αποτελέσματα να δείχνουν υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων. Η 40χρονη συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ το περιστατικό έρχεται να υπενθυμίσει με τον πιο εμφατικό τρόπο τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονεί η οδήγηση σε κατάσταση μέθης.