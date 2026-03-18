Βέροια: Μυστήριο με 24χρονη που βρέθηκε άγρια ξυλοκοπημένη σε πυλωτή πολυκατοικίας

Σε σοβαρή κατάσταση στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται μια 24χρονη από τη Βέροια, η οποία βρέθηκε άγρια ξυλοκοπημένη σε πυλωτή πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, η 24χρονη εντοπίστηκε χθες το βράδυ γύρω στις 22:00 πεσμένη σε πυλωτή πολυκατοικίας στη Βέροια και έφερε τραύματα που παραπέμπουν σε ξυλοδαρμό. Μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Βέροιας όπου και κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο «Παπαγεωργίου».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και η κατάστασή της είναι σοβαρή.

Η 24χρονη δεν είναι σε θέση να δώσει κατάθεση και να περιγράψει τι ακριβώς συνέβη.