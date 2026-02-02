Βέροια: Αδέξιος διαρρήκτης συνελήφθη αφού έπεσε και χτύπησε - Τραυμάτισε και αστυνομικό

Σε φιάσκο κατέληξε μια ληστεία στη Βέροια καθώς ένας επίδοξος διαρρήκτης τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να ξεφύγει καθώς πιάστηκε επ' αυτοφώρω από την αστυνομία.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν τοπικές αστυνομικές πηγές, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 1η Φεβρουαρίου όταν ο 30χρονος επιχείρησε να διαρρήξει σταθμευμένο όχημα ωστόσο έγινε αντιληπτός. Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της αστυνομίας το οποίο κυνήγησε τον δράστη αλλά κατά τη διάρκεια κατάφερε να τραυματίσει έναν 40χρονο αστυνομικό.

Παρά την προσπάθειά του να διαφύγει, η τύχη του 30χρονου δεν ήταν με το μέρος του αφού ενώ ήταν πεζός, σκόνταψε και έπεσε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και τελικά να συλληφθεί από της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Τμήματος Βέροιας. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Βέροιας, από όπου ήδη πήρε εξιτήριο, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κατσαβίδι και ένα ζευγάρι γάντια. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας.