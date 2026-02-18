«Ξάφρισαν» κοσμηματοπωλείο στη Λάρισα: Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες

Σοβαρή διάρρηξη κοσμηματοπωλείο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (18/2) στη Λάρισα.

Το περιστατικό συνέβη σε κεντρικό σημείο της πόλης, στον πεζόδρομο της οδού Παπακυριαζή, λίγα μέτρα μακριά από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του larissanet.gr, οι δράστες έδεσαν με ιμάντα το ρολό και αφού το τράβηξαν, έσπασαν την τζαμαρία και μπήκαν στο εσωτερικό του κοσμηματοπωλείου.

Από εκεί αφαίρεσαν άγνωστης αξίας κοσμήματα και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Μόλις έγινε αντιληπτή η διάρρηξη, η αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.