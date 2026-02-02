Νυχτερινή επιδρομή κουκουλοφόρων στην Πατησίων: «Γυαλιά καρφιά» τράπεζες και καταστήματα

Σκηνικό πολέμου θύμιζε τα ξημερώματα της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου η οδός Πατησίων, όταν μια ομάδα περίπου 15 κουκουλοφόρων εξαπέλυσε συντονισμένη και σφοδρή επίθεση κατά εμπορικών και τραπεζικών στόχων.

Όλα συνέβησαν γύρω στη 01:30 μετά τα μεσάνυχτα. Οι δράστες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους και κρατώντας βαριοπούλες, εμφανίστηκαν ξαφνικά και άρχισαν να σπάνε με μανία ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι κουκουλοφόροι στόχευσαν κατάστημα κινητής τηλεφωνίας, τρεις τράπεζες, όπου προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στις τζαμαρίες των υποκαταστημάτων, ενώ τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης υπέστησαν σοβαρές φθορές από τα χτυπήματα με τις βαριοπούλες.

Αφού μετέτρεψαν το σημείο σε «γυαλιά καρφιά», οι δράστες άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή στα γύρω στενά, προτού φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Η κινητοποίηση της αστυνομίας ήταν άμεση μετά τις εκκλήσεις των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι ξύπνησαν από τον θόρυβο των σπασμένων τζαμιών. Ισχυρές δυνάμεις έσπευσαν στην Πατησίων και ξεκίνησαν άμεσα έρευνες για τον εντοπισμό των κουκουλοφόρων.

Λίγη ώρα αργότερα, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε τέσσερις προσαγωγές υπόπτων, οι οποίοι εξετάζονται για τη συμμετοχή τους στην επίθεση. Η περιοχή παρέμεινε αποκλεισμένη για αρκετή ώρα, ενώ κλιμάκια της σήμανσης συνέλεξαν στοιχεία και υλικό από κάμερες ασφαλείας προκειμένου να ταυτοποιηθούν και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στη νυχτερινή επιδρομή.