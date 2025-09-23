Τροχαίο στην Πατησίων: Γυναίκα παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα (εικόνες)

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις εννέα το βράδυ της Τρίτης (23/9) στην οδό Πατησίων, στο ύψος της Μηθύμνης στην πλατεία Αμερικής, όταν μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού παρέσυρε μια γυναίκα που διέσχιζε το δρόμο.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η γυναίκα διέσχιζε κάθετα την Πατησίων, στο ρεύμα προς Ομόνοια, όταν χτυπήθηκε από τη μοτοσικλέτα και τραυματίστηκε σοβαρά.

Φωτο: Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Το σημείο αποκλείστηκε γρήγορα από αστυνομικούς, ενώ σε λίγα λεπτά έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το πλήρωμα να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και να μεταφέρει την τραυματισμένη γυναίκα στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».



Ο αναβάτης της μοτοσικλέτας συνελήφθη και θα ακολουθηθεί η αυτόφωρη διαδικασία. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η μηχανή δεν είχε πινακίδα κυκλοφορίας.

