Απίστευτο τροχαίο στη Λαμία: Όχημα συγκρούστηκε με αγελάδα - Τρεις τραυματίες, ο ένας σοβαρά

Ένα απίστευτο τροχαίο συνέβη στη Φθιώτιδα, με τον σοβαρό τραυματισμό ενός ατόμου και τον τραυματισμό ακόμη δύο, μετά από σφοδρή σύγκρουση ενός ΙΧ με αγελάδα.

Το τροχαίο συνέβη το βράδυ του Σαββάτου 20 Σεπτεμβρίου 2025 στον δρόμο Μακρολίβαδου - Παλαμά στον Δήμο Δομοκού.



Συγκεκριμένα, όπως καταγράφει το ρεπορτάζ του LamiaReport, στο ύψος περίπου της εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής, ΙΧ συγκρούστηκε με σφοδρότητα με αγελάδα που βρισκόταν στο δρόμο.

Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί σοβαρά η συνοδηγός του οχήματος και μητέρα του οδηγού, ενώ ελαφρύτερα τραυματίστηκε ο οδηγός και η σύζυγός του που καθόταν στο πίσω κάθισμα.



Σύμφωνα με το ρεπορτάζ το αυτοκίνητο είχε κατεύθυνση προς Παλαμά και προορισμό το Κέντρο Υγείας Δομοκού, όπου πήγαιναν να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια για τη μητέρα του οδηγού. Τελικά η γυναίκα μετά το τροχαίο χρειάστηκε να διακομιστεί στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου υπεβλήθη άμεσα σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει νοσηλευόμενη.



Από το ΑΤ Δομοκού που ανέλαβε την προανάκριση του τροχαίου ατυχήματος, συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της αγελάδας, ο οποίος και αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του Εισαγγελέα Υπηρεσίας.