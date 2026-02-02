Τι εξετάζουν οι Αρχές για τον νεκρό στη Νέα Πέραμο - Οι δράστες προσπάθησαν να κάψουν το πτώμα

Τα κίνητρα πίσω από τη στυγερή δολοφονία του 27χρονου, του οποίου το πτώμα βρέθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (1/2) σε ρέμα της περιοχής της Νέας Περάμου, προσπαθούν να εξακριβώσουν οι Αρχές.

Όπως μετέδωσε ο αστυνομικός συντάκτης του flash.gr, Κώστας Παπαδόπουλος, συναγερμός σήμανε στην ΕΛΑΣ λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι της Κυριακής όταν σε ρέμα εντοπίστηκε νεκρός ένας άνδρας από διερχόμενο πολίτη.

Αμέσως εξετάστηκε το ενδεχόμενο να πρόκειται για έναν νεαρό άνδρα που είχε δηλωθεί η αρπαγή του πριν από μερικές ημέρες από τη σύντροφό του, στο ΤΔΕΕ Ελευσίνας.

Πώς έγινε η απαγωγή

Ο 27χρονος είχε απαχθεί την προηγούμενη Δευτέρα έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα, ενώ τη σκηνή της αρπαγής είχε παρακολουθήσει η σύντροφός του, η οποία ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία. Σύμφωνα με την καταγγελία, τέσσερις άγνωστοι άντρες είχαν βάλει τον 27χρονο με τη βία σε ΙΧ αυτοκίνητο. Από την έρευνα προέκυψε ότι το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες είχε κλαπεί στη Θεσσαλονίκη, γεγονός που ενδέχεται να κρύβει σημαντικά στοιχεία για τις ταυτότητες των δραστών.

Σύμφωνα με πηγές της ΕΛΑΣ, υπάρχουν και κάποιες ενδείξεις ότι οι δράστες της δολοφονίας επιχείρησαν να βάλουν φωτιά στο πτώμα, χωρίς όμως να τα καταφέρουν -ίσως λόγω της υγρασίας και του νερού που περνούσε από το ρέμα.

Η σορός του 27χρονου βρέθηκε με σημάδια κακοποίησης. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο άνδρας είχε δεχτεί αρκετές σφαίρες σε διάφορα σημεία του σώματός του. Να σημειωθεί ότι στο ρέμα έχουν βρεθεί δύο κάλυκες, εκτιμάται όμως ότι αυτό είναι λόγω των καιρικών συνθηκών καθώς με τη ροή του νερού απομακρύνθηκαν.

Πρόκειται για μία εκτέλεση που παραπέμπει σε δράση οργανωμένου εγκλήματος και θυμίζει αρκετά τον τρόπο με τον οποίο είχε δολοφονηθεί τον Φεβρουάριο του 2024 ο επιχειρηματίας, Χρήστος Γιαλιάς, στην περιοχή της Μάνδρας.

Ο εν λόγω επιχειρηματίας είχε και αυτός επιχείρηση διαχείρισης προσωπικού και είχε βρει φρικτό θάνατο, ενώ οι δράστες είχαν προσπαθήσει να εξαφανίσουν τα ίχνη, βάζοντας φωτιά στη σορό και στο όχημά του.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της αρπαγής

Το Mega έδωσε στο φως της δημοσιότητας βίντεο ντοκουμέντο από την αρπαγή του 27χρονου στην Ελευσίνα, έξω από το σπίτι της συντρόφου του.

Στο βίντεο φαίνεται ένας εκ των δραστών αρπάζει τον 27χρονο, ενώ μαζί με έναν άλλο τον βάζουν με τη βία μέσα σε αυτοκίνητο. Το όχημα, όπως διαπιστώθηκε, είχε κλεμμένες πινακίδες.

Η αρχική υπόθεση των αρχών επικεντρώθηκε στο ενδεχόμενο της απαγωγής για λύτρα, καθώς η οικογένεια του θύματος ανήκει σε εύπορη κοινωνική τάξη. Ωστόσο, η έλλειψη επικοινωνίας με τους απαγωγείς και οι συνθήκες γύρω από την αρπαγή, οδήγησαν τους αξιωματικούς σε άλλες εκτιμήσεις, κυρίως γύρω από προσωπικές διαφορές που ίσως συνδέονται με το επαγγελματικό περιβάλλον του θύματος.

Την έρευνα έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Ανθρωποκτονιών της Δ.Α.Ο.Ε., ενώ η σορός θα μεταφερθεί για νεκροψία - νεκροτομή αλλά και για να επιβεβαιωθεί μέσω DNA η ταυτότητα του θύματος.