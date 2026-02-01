Μυστήριο με τον νεκρό άνδρα στη Νέα Πέραμο – Εκτέλεση που θυμίζει παλαιότερη δολοφονία

Τραύματα από πυροβόλο όπλο, χωρίς ακόμη να μπορεί ο ιατροδικαστής να υπολογίσει με ακρίβεια πόσες φορές σφαίρες έχουν βρει στόχο, έχει ο νεαρός άνδρας που περί τις 15:20 το μεσημέρι της Κυριακής (1/2) εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο.



Σύμφωνα με πηγές της Ελληνικής Αστυνομίας, υπάρχουν και κάποιες ενδείξεις ότι οι δράστες της δολοφονίας επιχείρησαν να βάλουν φωτιά στο πτώμα, χωρίς όμως να τα καταφέρουν -ίσως λόγω της υγρασίας και του νερού που περνούσε από το ρέμα.

Να σημειωθεί ότι στο ρέμα έχουν βρεθεί δύο κάλυκες, εκτιμάται όμως ότι αυτό είναι λόγω των καιρικών συνθηκών καθώς με τη ροή του νερού απομακρύνθηκαν.

Πρόκειται για μία εκτέλεση που παραπέμπει σε δράση οργανωμένου εγκλήματος και θυμίζει αρκετά τον τρόπο με τον οποίο είχε δολοφονηθεί τον Φεβρουάριο του 2024 ο επιχειρηματίας, Χρήστος Γιαλιάς, στην περιοχή της Μάνδρας.

Τι ερευνούν οι Αρχές

Εάν επιβεβαιωθεί και επίσημα ότι ο σημερινός νεκρός είναι ο 27χρονος για τον οποίον προ ημερών είχε δηλωθεί εξαφάνιση στο ΤΔΕΕ Ελευσίνας, τότε θα εξεταστεί τυχόν διασύνδεση ανάμεσα στις δύο δολοφονίες.

Αυτό καθώς είχαν παρόμοια επιχειρηματική δραστηριότητα, προκύπτει γνωριμία και πιθανή συνεργασία τους, ενώ η περιοχή και ο τρόπος δράσης των εκτελεστών είναι παρόμοιος.



Την έρευνα έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Ανθρωποκτονιών της Δ.Α.Ο.Ε., ενώ η σορός θα μεταφερθεί για νεκροψία - νεκροτομή αλλά και για να επιβεβαιωθεί μέσω DNA η ταυτότητα του θύματος.