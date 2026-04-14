Αφθώδης πυρετός: Συνάντηση με Μητσοτάκη ζητά ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου

Την ανάγκη άμεσης κυβερνητικής παρέμβασης για τη στήριξη των κτηνοτρόφων ανέδειξε ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης, ο οποίος γνωστοποίησε ότι επικοινώνησε με το γραφείο του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ζητώντας άμεση συνάντηση στην Αθήνα.

Η πρωτοβουλία αυτή ακολούθησε τη συνάντησή του με κτηνοτρόφους που διαμαρτύρονται για τις σοβαρές επιπτώσεις που προκαλεί ο αφθώδης πυρετός στον κλάδο.

Τα βασικά αιτήματα των κτηνοτρόφων

Ο περιφερειάρχης παρουσίασε τέσσερα βασικά αιτήματα που θέτει ο αγροκτηνοτροφικός κόσμος της περιοχής:

Πλήρης αποζημίωση για το γάλα που δεν διατίθεται από τον Απρίλιο και για όσο διάστημα ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα, με υπολογισμό βάσει των τιμολογίων της αντίστοιχης περιόδου του 2025.

Πλήρης αποζημίωση για το ζωικό κεφάλαιο που δεν έχει διατεθεί, καθώς και άμεση οικονομική ενίσχυση για την αναπλήρωσή του.

Αποδέσμευση προϊόντων που είχαν παραχθεί πριν την εμφάνιση κρουσμάτων της νόσου.

Αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για τους πληγέντες, όσο διαρκούν τα μέτρα.

Όπως σημείωσε ο κ. Μουτζούρης, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με κυβερνητικά στελέχη, ασκώντας πιέσεις ώστε τα αιτήματα να ικανοποιηθούν άμεσα.

Την ίδια ώρα, οι αντιδράσεις των κτηνοτρόφων στη Μυτιλήνη εντείνονται, με συγκεντρώσεις και πορείες διαμαρτυρίας.

Το απόγευμα, ομάδες παραγωγών προχώρησαν σε κατάληψη της χερσαίας ζώνης του επιβατικού λιμανιού, προσεγγίζοντας με τα οχήματά τους τον καταπέλτη του πλοίου «ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ», όπου βρίσκονταν ήδη συγκεντρωμένοι συνάδελφοί τους.

Σε μια έντονη συμβολική κίνηση, οι διαδηλωτές πέταξαν ποσότητες γάλακτος στο λιμάνι, οι οποίες κατέληξαν στη θάλασσα, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την αγανάκτησή τους για την αδυναμία διάθεσης της παραγωγής τους.