Αφθώδης πυρετός: Έκτακτη ενίσχυση 8 εκατομμύρια ευρώ σε τυροκομικές επιχειρήσεις στη Λέσβο

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης συνολικού ύψους 8 εκατ. ευρώ, για το διάστημα 15 Μαρτίου έως 5 Απριλίου, με στόχο τη στήριξη τυροκομικών επιχειρήσεων στη Λέσβο που επηρεάστηκαν από τα μέτρα αντιμετώπισης του αφθώδους πυρετού.

Ο αρμόδιος υπουργός υπογράμμισε ότι η κατάσταση στη Λέσβο είναι δύσκολη και απαιτεί συντονισμένη δράση, σημειώνοντας ότι έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή πακέτο στήριξης και αποζημιώσεων για τις πληγείσες επιχειρήσεις.

Παράλληλα, τόνισε τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ανάγκη αυστηρής εφαρμογής μέτρων βιοασφάλειας.

Πώς υπολογίζεται η ενίσχυση

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, η ενίσχυση χορηγείται ως αποζημίωση και βασίζεται στην τεκμηριωμένη απώλεια εισοδήματος.

Η αποζημίωση:

Υπολογίζεται βάσει των τιμολογίων αγοράς γάλακτος

Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 του ετήσιου κύκλου εργασιών (2025)

Δεν ξεπερνά το 100% των επιλέξιμων δαπανών

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης. Οι αρμόδιες αρχές θα επαληθεύσουν τα στοιχεία εντός 20 ημερών και θα προχωρήσουν στη διαβίβαση των δικαιούχων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την τελική καταβολή των ενισχύσεων.