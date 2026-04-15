Μυτιλήνη: Μπλόκο στο λιμάνι - Εγκλωβισμένα φορτηγά με υλικά για αφθώδη πυρετό

Ένταση σημειώθηκε στο λιμάνι της Μυτιλήνης, όπου κινητοποιήσεις εμπόδισαν την αποβίβαση κρίσιμου εξοπλισμού που προοριζόταν για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δεν κατέστη δυνατή η εκφόρτωση φορτίου που είχε φτάσει στο νησί μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Το περιεχόμενο του φορτίου

Το υλικό είχε αποσταλεί από τη Γερμανία και περιλάμβανε εξοπλισμό βιοασφάλειας, όπως ψεκαστήρες απολύμανσης, προστατευτικές στολές, μάσκες τύπου FFP3 και ασπίδες προσώπου.

Ο εξοπλισμός προορίζεται για την ενίσχυση των μέτρων προστασίας και την υποστήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών στο πεδίο, σε μια κρίσιμη φάση για τον περιορισμό της νόσου.

Όπως επισημαίνεται, η μη εκφόρτωση του φορτίου προκαλεί καθυστέρηση στη διάθεση των απαραίτητων υλικών, γεγονός που επηρεάζει την επιχειρησιακή ετοιμότητα των υπηρεσιών.

Την ίδια ώρα, στο λιμάνι της Μυτιλήνης επικρατεί τεταμένη κατάσταση, με ομάδες κτηνοτρόφων να έχουν καταλάβει τη χερσαία ζώνη.

Το περιστατικό στο πλοίο

Κατά την άφιξη του πλοίου της γραμμής Πειραιάς–Χίος–Μυτιλήνη «Blue Star Patmos», το μεσημέρι, δεν επετράπη η αποβίβαση φορτηγών οχημάτων με εμπορεύματα.

Επιτράπηκε μόνο η αποβίβαση επιβατών, ΙΧ και οχημάτων που μετέφεραν υλικά για τον στρατό και φαρμακευτικό εξοπλισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλοίο παρέμειναν εγκλωβισμένα δεκάδες φορτηγά, ενώ δημιουργήθηκε αβεβαιότητα για την εκτέλεση του επόμενου δρομολογίου.

Αντιδράσεις και επιπτώσεις στην τοπική οικονομία

Το Συντονιστικό Όργανο Τουρισμού Λέσβου κατέθεσε αναφορά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης, εκφράζοντας ανησυχία για τις συνέπειες των κινητοποιήσεων.

Οι φορείς του τουρισμού, αν και δηλώνουν ότι στηρίζουν τα αιτήματα των κτηνοτρόφων, προειδοποιούν για σοβαρές επιπτώσεις στη μεταφορά προϊόντων, στις αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών και στη συνολική λειτουργία της οικονομίας του νησιού.

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι έχουν ήδη καταγραφεί ακυρώσεις και ότι η κατάσταση ενδέχεται να επηρεάσει τη βιωσιμότητα επιχειρήσεων.

Έκκληση για εκτόνωση της κατάστασης

Οι ίδιοι φορείς ζητούν ψυχραιμία, συντονισμό και συνεργασία όλων των πλευρών, ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα χωρίς περαιτέρω επιπτώσεις σε κατοίκους, επισκέπτες και επαγγελματίες.

Παράλληλα, καλούν την Πολιτεία να ενισχύσει τους πληγέντες παραγωγούς και να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία των πυλών εισόδου του νησιού, προκειμένου να αποκατασταθεί η κανονικότητα στις μετακινήσεις και στο εμπόριο.