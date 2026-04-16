Έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης την Παρασκευή για τον αφθώδη πυρετό

Σε επείγουσα σύσκεψη καλεί ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, τους εκπροσώπους κτηνοτρόφων και τυροκόμων της Λέσβου, με αντικείμενο την εξέλιξη της κατάστασης λόγω των κρουσμάτων αφθώδους πυρετού.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 17 Απριλίου στις 11:00 στο υπουργείο, με στόχο την ενημέρωση για τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί και τον συντονισμό των ενεργειών προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση στο νησί.

Σημειώνεται ότι χθες Τετάρτη (15/4) υπήρξε ένταση στο λιμάνι της Μυτιλήνης, καθώς κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση με τον αφθώδη πυρετό στο νησί.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Οι συγκεντρωμένοι εμπόδισαν εμπόδισαν την αποβίβαση κρίσιμου εξοπλισμού που προοριζόταν για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού, ενώ έχυσαν συμβολικά γάλα στην προβλήτα του λιμανιού.