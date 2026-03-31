Πρώτο κρούσμα ευλογιάς αιγοπροβάτων στην Ιθάκη – Έκτακτα μέτρα και έλεγχοι σε μονάδες

Το πρώτο κρούσμα ευλογιάς αιγοπροβάτων εντοπίστηκε στην Ιθάκη, σε κτηνοτροφική μονάδα με περίπου 200 ζώα στην περιοχή Περαχώρι, στο νότιο τμήμα του νησιού. Η εξέλιξη αυτή σήμανε άμεσο συναγερμό στις αρμόδιες υγειονομικές και κτηνιατρικές αρχές, οι οποίες κινητοποιήθηκαν για τον περιορισμό της νόσου.



Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ Ζακύνθου ο αντιπεριφερειάρχης Σωτήρης Κουρής, θα εφαρμοστούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, με βασικό μέτρο τη θανάτωση των αιγοπροβάτων της συγκεκριμένης μονάδας, ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωση της ασθένειας.

Παράλληλα, αναμένεται άμεσα στο νησί (εκτός απροόπτου την Τετάρτη 1/4) ειδικό κλιμάκιο του Τμήματος Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και Ιθάκης, το οποίο θα προχωρήσει σε εκτεταμένους ελέγχους σε όλες τις κτηνοτροφικές μονάδες. Στόχος είναι η έγκαιρη ανίχνευση πιθανών νέων κρουσμάτων και η αποτροπή διασποράς της νόσου.



Την ίδια ώρα, τίθενται σε εφαρμογή αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή, καθώς η Ιθάκη διαθέτει σημαντική κτηνοτροφική δραστηριότητα, όπως και η γειτονική Κεφαλονιά, στην οποία ανήκει διοικητικά. Οι αρχές επιδιώκουν να θωρακίσουν την περιοχή, δεδομένου ότι η νόσος μπορεί να εξαπλωθεί ταχύτατα εάν δεν ληφθούν έγκαιρα μέτρα.



Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κεφαλονιά έχει ήδη πληγεί το προηγούμενο διάστημα από εκτεταμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων, με αποτέλεσμα τη θανάτωση μεγάλου αριθμού ζώων και σοβαρές απώλειες για τους κτηνοτρόφους. Η εμφάνιση του πρώτου κρούσματος στην Ιθάκη εντείνει την ανησυχία στον κτηνοτροφικό κόσμο της περιοχής, ιδιαίτερα ενόψει των εορτών του Πάσχα, θέτοντας τις αρχές σε αυξημένη επιφυλακή.