Κτηνοτροφικό «lockdown» στη Λέσβο πριν το Πάσχα: «Ο αφθώδης πυρετός πιο μεταδοτικός από την ευλογιά»

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η κτηνοτροφία στη Λέσβο λίγο πριν το Πάσχα, εξαιτίας κρούσματος αφθώδους πυρετού που εντοπίστηκε σε μονάδα βοοειδών στο νησί τη Δευτέρα (16/3).

Λόγω της επικινδυνότητας της νόσου, η κυβέρνηση επιβάλλει καθολική απαγόρευση στη διακίνηση οποιουδήποτε ζώου ή ζωικού προϊόντος από τη Λέσβο σε άλλες περιοχές, μέτρο που θα ξεκινήσει να ισχύει από αύριο Πέμπτη 19 Μαρτίου.

Μιλώντας στο Action24, ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης, εμφανίστηκε καθησυχαστικός όσον αφορά τη δημόσια υγεία. «Ο αφθώδης πυρετός δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο, δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία», τόνισε.

«Είναι κάτι που έχει να εμφανιστεί στη χώρα μας από το 2000 με 2001. Πρόκειται για μία πολύ επικίνδυνη ζωονόσο, εξαιρετικά μεταδοτική. Πολύ πιο μεταδοτική από την ευλογιά», υπογράμμισε.

«Το κρούσμα αφθώδους πυρετού στη Λέσβο επιβεβαιώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας από το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς. Αμέσως τέθηκε σε εφαρμογή το σχέδιο έκτακτης ανάγκης, ό,τι προβλέπει η ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία», ανέφερε ο κ. Πρωτοψάλτης.

Επισήμανε δε ότι ο αφθώδης πυρετός προσβάλλει βοοειδή, χοίρους, αιγοπρόβατα, «όλα τα παραγωγικά ζώα».

Θανάτωση ζώων σε ακτίνα 3 χιλιομέτρων

«Στο κοπάδι που εντοπίζεται το κρούσμα γίνεται θανάτωση όλων των ζώων. Μετά θα υπάρξει θανάτωση στα ζώα σε όλες τις κτηνοτροφικές μονάδες στις γύρω περιοχές, σε ακτίνα περίπου τριών χιλιομέτρων», εξήγησε ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Η συγκεκριμένη νόσος μεταδίδεται με την επαφή μεταξύ των ζώων, αλλά και μέσω ανθρώπου, οχήματος, ρουχισμού. Μεταδίδεται όμως και αερογενώς. Μιλάμε για μια πολύ ταχεία εξάπλωση», επισήμανε.

«Το νησί αυτή τη στιγμή είναι σε lockdown. Ζώο ή οτιδήποτε είναι ζωικής προέλευσης, προϊόντα και υποπροϊόντα, δεν φεύγουν από τη Λέσβο».

«Τα μέτρα πρέπει να τηρηθούν πολύ αυστηρά. Πρέπει να καταλάβουν όλοι τι διακινδυνεύεται εδώ. Έτσι και ξεφύγει η νόσος, η κατάσταση θα είναι πολύ δύσκολη», τόνισε ο κ. Πρωτοψάλτης.

Επισήμανε δε ότι γίνεται ειδικός έλεγχος ώστε να εντοπιστεί το συγκεκριμένο στέλεχος του αφθώδους πυρετού που εμφανίστηκε στη Λέσβο.

Τι είναι ο αφθώδης πυρετός

Ο αφθώδης πυρετός είναι μια πολύ μεταδοτική ασθένεια που προσβάλλει κυρίως τα βοοειδή. Τα συμπτώματά του είναι: πυρετός, φουσκάλες (άφθες) στο στόμα, στη γλώσσα και στα πόδια, δυσκολία στο περπάτημα, μειωμένη παραγωγή γάλακτος.

Ο αφθώδης πυρετός πολύ σπάνια μεταδίδεται στον άνθρωπο, με εξαιρετικά λίγα κρούσματα να έχουν καταγραφεί παγκοσμίως και με ήπια συμπτώματα. Η κατανάλωση κρέατος ή προϊόντων από ζώα με αφθώδη πυρετό δεν αποτελεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία.