Συναγερμός για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο - «Απειλεί την ελληνική κτηνοτροφία»

Την ανάγκη άμεσης κινητοποίησης όλων των αρμόδιων μηχανισμών για τον περιορισμό της εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο υπογραμμίζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ).

Η Ομοσπονδία ζητά η αντιμετώπιση της κατάστασης να τεθεί υπό την πλήρη επιχειρησιακή ευθύνη των δημόσιων κτηνιατρικών υπηρεσιών, ενώ παράλληλα προτείνει την εφαρμογή επείγοντος εμβολιασμού προκειμένου να περιοριστεί η νόσος που, όπως τονίζει, απειλεί σοβαρά την ελληνική κτηνοτροφία.

Το κρούσμα επιβεβαιώθηκε σε εκτροφή βοοειδών στη Λέσβος, όπως ανακοίνωσε η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η επιβεβαίωση έγινε από τη Διεύθυνση του Κτηνιατρικό Κέντρο Αθηνών, έπειτα από τον εντοπισμό του περιστατικού την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026.

Το θέμα συζητήθηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο υπό τον υπουργό Κώστα Τσιάρα, με τη συμμετοχή του υφυπουργού Χρήστου Κέλλα, του γενικού γραμματέα Σπύρος Πρωτοψάλτης και στελεχών της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αποφασίστηκε η άμεση ενεργοποίηση του σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της νόσου, όπως προβλέπεται από την ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία.

Όλη η Λέσβος σε απαγορευμένη ζώνη

Με βάση την ανακοίνωση των αρχών, ολόκληρη η Λέσβος έχει τεθεί σε απαγορευμένη ζώνη, όπου εφαρμόζονται τα μέτρα που προβλέπει ο ευρωπαϊκός κανονισμός 2020/687.

Την ίδια στιγμή, η ΠΟΓΕΔΥ επισημαίνει την ανάγκη να αποτραπεί η διασπορά της ασθένειας στην υπόλοιπη χώρα.

Στο πλαίσιο αυτό ζητά την άμεση ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών με μόνιμο προσωπικό, προτείνοντας κατεπείγουσες προσλήψεις κτηνιάτρων χωρίς καθυστερήσεις. Παράλληλα, ζητά την εφαρμογή αυστηρών και ουσιαστικών ελέγχων τόσο στα σύνορα όσο και στις μετακινήσεις ζώων από την Τουρκία.

«Η ελληνική κτηνοτροφία είναι ανοχύρωτη»

Στην ανακοίνωσή της η ΠΟΓΕΔΥ υποστηρίζει ότι η κατάσταση στον κλάδο είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά πως «η πραγματικότητα είναι μία: η ελληνική κτηνοτροφία είναι ανοχύρωτη».

Όπως τονίζει, η υπομονή των εργαζομένων και των επαγγελματιών του κλάδου έχει εξαντληθεί, καλώντας την κυβέρνηση να αναλάβει άμεσα τις ευθύνες της πριν η κατάσταση γίνει μη αναστρέψιμη.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία δηλώνει ότι εξετάζει τη χρήση κάθε νόμιμου μέσου προκειμένου να αποτραπεί η καταστροφή της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Μεταξύ των ενεργειών που αφήνει ανοιχτό να προχωρήσει περιλαμβάνονται προσφυγές στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα, αλλά και κινητοποιήσεις.