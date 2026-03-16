Ευλογιά αιγοπροβάτων: Σκληρά μέτρα έως το Πάσχα - Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι

Την επικαιροποιημένη επιδημιολογική εικόνα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην Ελλάδα, καθώς και τις πρωτοβουλίες ενίσχυσης του μηχανισμού αντιμετώπισης της νόσου, παρουσίασαν σήμερα σε συνέντευξη Τύπου το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς.

Στο επίκεντρο της ενημέρωσης βρέθηκαν τα πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα, τα μέτρα που έχουν ήδη ενεργοποιηθεί για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ανταπόκρισης, το ειδικό σχέδιο δράσης για την περίοδο του Πάσχα, καθώς και τα στοιχεία των ελέγχων που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία.

Πάνω από 2.100 κρούσματα από το 2024

Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν, στο διάστημα από τον Αύγουστο του 2024 έως και τις 8 Μαρτίου 2026 έχουν καταγραφεί συνολικά 2.128 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων, τα οποία αφορούν 2.636 εκτροφές, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 484.135 θανατώσεις ζώων στο πλαίσιο των υγειονομικών μέτρων.

Παράλληλα, για το διάστημα 1 Ιανουαρίου – 8 Μαρτίου 2026, καταγράφηκαν 103 κρούσματα, στοιχείο που, σύμφωνα με τις αρχές, δείχνει ότι παρά τη σχετική χειμερινή ύφεση της νόσου, δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού.

Ενίσχυση του μηχανισμού αντιμετώπισης

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου παρουσιάστηκαν οι πρόσφατες πρωτοβουλίες που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ανταπόκρισης.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

- η επιχειρησιακή ανάπτυξη 97 στρατιωτικών κτηνιάτρων σε 10 περιφέρειες,

- η δυνατότητα συνδρομής εξουσιοδοτημένων ιδιωτών κτηνιάτρων, με κάλυψη των αμοιβών τους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,

- 49 έκτακτες προσλήψεις για την ενίσχυση των κεντρικών υπηρεσιών, των κλιμακίων πεδίου και των εργαστηρίων,

- η αυστηροποίηση του πλαισίου μετακινήσεων αιγοπροβάτων,

- η στενή συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία για την αποτροπή παράνομων μετακινήσεων,

- καθώς και η έκδοση νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης για ταχύτερες αποζημιώσεις για τη θανάτωση ζώων και την απώλεια εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση συμμόρφωσης στα μέτρα.

Αυστηρά μέτρα ενόψει Πάσχα

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο σχέδιο δράσης για την περίοδο του Πάσχα, με κεντρικό μήνυμα τη μηδενική χαλάρωση σε μετακινήσεις, σφαγές, απολυμάνσεις και ελέγχους.

Στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης, αλλά και στην περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη, ισχύει καθολική απαγόρευση όλων των μετακινήσεων αιγοπροβάτων. Οι μετακινήσεις προς σφαγή επιτρέπονται μόνο κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής και με την προβλεπόμενη διαδικασία δειγματοληψίας σιέλου.

Παράλληλα:

- ενισχύεται το δίκτυο εργαστηρίων με την προσθήκη του Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ),

- δημιουργούνται σταθερά σημεία απολύμανσης σε κομβικές διαδρομές,

- προωθείται στοχευμένη εκστρατεία ενημέρωσης,

- ενώ καλύπτονται κρίσιμες λειτουργικές δαπάνες των περιφερειών σε περιοχές αυξημένου κινδύνου.

Δεκάδες χιλιάδες έλεγχοι από την ΕΛ.ΑΣ.

Στο σκέλος των ελέγχων παρουσιάστηκαν τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας για το διάστημα 14 Οκτωβρίου 2025 – 11 Μαρτίου 2026.

Συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί:

- 38.244 έλεγχοι

- 76 βεβαιωμένες παραβάσεις

- 75 συλλήψεις

Οι έλεγχοι επικεντρώνονται σε παράνομες μετακινήσεις ζώων, παράνομη διακίνηση ζωοτροφών από μολυσμένες εκτροφές, παράνομη διαχείριση νεκρών ζώων, παράνομους εμβολιασμούς και άλλες παραβάσεις, στο πλαίσιο του συντονισμού μεταξύ του ΥΠΑΑΤ, των Περιφερειών και της ΕΛ.ΑΣ.

Κρίσιμο το επόμενο δίμηνο

Όπως επισημάνθηκε, το διάστημα Μαρτίου – Απριλίου 2026 θεωρείται καθοριστικό για την πορεία της επιζωοτίας, καθώς θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό αν η νόσος θα παραμείνει σε ελεγχόμενη τροχιά έως το καλοκαίρι.

Η περίοδος του Πάσχα αυξάνει σημαντικά την πίεση σε μεταφορές, σφαγές και ελέγχους, γεγονός που καθιστά απολύτως αναγκαία την πλήρη εφαρμογή των μέτρων.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που παρουσιάστηκε, τα μέτρα προστασίας και επιτήρησης στις προβλεπόμενες ζώνες ισχύουν έως 30 Απριλίου 2026, ενώ οι περαιτέρω απαγορευμένες ζώνες διατηρούνται έως 30 Ιουνίου 2026, εφόσον δεν υπάρξουν νέα κρούσματα.

Πρωτοψάλτης: «Καμία χαλάρωση»

Ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, δήλωσε:

«Το επόμενο δίμηνο, έως και το Πάσχα, είναι απολύτως κρίσιμο για την πορεία της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στη χώρα. Ενισχύουμε το πεδίο, αυστηροποιούμε την επιτήρηση, επιταχύνουμε τις αποζημιώσεις, επεκτείνουμε το δίκτυο των εργαστηρίων και εργαζόμαστε σε πλήρη συντονισμό με τις περιφέρειες και την Ελληνική Αστυνομία. Το μήνυμα είναι σαφές: καμία χαλάρωση, καμία ανοχή στην παρανομία, απόλυτη συμμόρφωση στα μέτρα, για να προστατεύσουμε το ζωικό κεφάλαιο, τους κτηνοτρόφους μας και την ελληνική κτηνοτροφία».



