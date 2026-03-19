Λέσβος: Σε ισχύ τα αυστηρά μέτρα για τον αφθώδη πυρετό - Καραντίνα στο νησί

Σε πλήρη εφαρμογή έχουν τεθεί επείγοντα μέτρα στη Λέσβο μετά την επιβεβαίωση κρούσματος αφθώδους πυρετού, με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να ενεργοποιεί τα τοπικά κέντρα ελέγχου για τον συντονισμό των αρχών και την ενημέρωση των πολιτών.

Στο νησί έχουν ήδη οριοθετηθεί ζώνες προστασίας και επιτήρησης, με ακτίνα 3 και 10 χιλιομέτρων αντίστοιχα από τη μολυσμένη εκτροφή, ενώ στο σύνολο της Λέσβου ισχύει ευρύτερη απαγορευμένη ζώνη. Τα μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ έως τις 15 Μαΐου 2026.

Στο πλαίσιο αυτό, επιβάλλεται καθολική απαγόρευση μετακίνησης ζώων όπως βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοίροι, είτε για σφαγή είτε για αναπαραγωγή ή βόσκηση, τουλάχιστον για 10 ημέρες, με δυνατότητα παράτασης ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα.

Ιδιαίτερα αυστηροί είναι οι περιορισμοί και για τα γαλακτοκομικά προϊόντα, καθώς το νωπό γάλα και τα παράγωγά του δεν επιτρέπεται να φύγουν από το νησί. Η επεξεργασία τους γίνεται μόνο τοπικά και υπό συγκεκριμένες προδιαγραφές, ενώ η κατανάλωση περιορίζεται αποκλειστικά εντός Λέσβου.

Αντίστοιχα, «φρένο» μπαίνει και στο εμπόριο κρέατος, με πλήρη απαγόρευση σφαγών στο νησί και διακίνηση προϊόντων μόνο σε τοπικό επίπεδο και υπό προϋποθέσεις. Παράλληλα, απαγορεύεται η αποστολή κρέατος και ζωικών υποπροϊόντων προς την υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό.

Εντατικοί οι έλεγχοι

Εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται στις εκτροφές, με αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας, όπως απολυμάνσεις, περιορισμός επισκέψεων και χρήση προστατευτικού εξοπλισμού, ενώ ειδικές οδηγίες ισχύουν και για τα οχήματα μεταφοράς.

Οι αρχές καλούν όλους τους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα παραγωγής να τηρούν πιστά τις οδηγίες, τονίζοντας ότι η έγκαιρη συμμόρφωση είναι κρίσιμη για τον περιορισμό της νόσου και την προστασία του ζωικού κεφαλαίου.

Ο αφθώδης πυρετός είναι εξαιρετικά μεταδοτική ιογενής νόσος που πλήττει τα δίχηλα ζώα, χωρίς ωστόσο να μεταδίδεται στον άνθρωπο. Παρά ταύτα, θεωρείται από τα πιο επικίνδυνα νοσήματα για την κτηνοτροφία, λόγω της ταχύτατης εξάπλωσής του και των σοβαρών επιπτώσεων στην παραγωγή.