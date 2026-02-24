Συναγερμός για αφθώδη πυρετό στην Κύπρο: Σε καραντίνα όλη η χώρα - Πάνω από 5.000 ζώα μολυσμένα

Μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στην επαρχία Λάρνακας, όλες οι κτηνοτροφικές μονάδες της Κύπρου τέθηκαν από χθες σε καραντίνα. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ζήτησε βοήθεια από την Κομισιόν για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση, ο ιός έχει προσβάλει περισσότερα από 5.000 ζώα σε 11 κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής, και υπάρχει ανησυχία ότι η κατάσταση μπορεί να ξεφύγει από τον έλεγχο, παρά τα μέτρα καραντίνας. Η καραντίνα θα διαρκέσει 21 ημέρες και περιλαμβάνει αυστηρή απαγόρευση μετακίνησης ζώων, καθώς και περιορισμούς στην είσοδο και έξοδο ατόμων από μονάδες με μολυσμένα ζώα. Επιπλέον, όλες οι σφαγές ζώων θα πραγματοποιούνται μόνο μετά από ειδική άδεια των αρμόδιων αρχών.

Σχέδιο δράσης και διεθνής βοήθεια

Η κατάσταση στην επαρχία Λάρνακας είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, με αποκλεισμούς περιοχών σε ακτίνα αρκετών χιλιομέτρων γύρω από τις μολυσμένες μονάδες. Στήθηκαν οδοφράγματα και μονάδες απολύμανσης για τα οχήματα που διέρχονται κοντά στις εν λόγω περιοχές. Παράλληλα, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες προχωρούν σε μαζικές θανατώσεις και ταφές μολυσμένων ζώων. Μέχρι στιγμής έχουν θανατωθεί εκατοντάδες ζώα, ενώ οι εκτιμήσεις για τον συνολικό αριθμό των ζώων που θα νοσήσουν και θα θανατωθούν φτάνουν τις πολλές χιλιάδες, σύμφωνα με την Deutsche Welle.

Η κατάσταση θεωρείται εξαιρετικά σοβαρή, καθώς μια περαιτέρω εξάπλωση του ιού θα πλήξει σημαντικά το ζωικό κεφάλαιο και την οικονομία της χώρας. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και εγκρίθηκε σχέδιο δράσης για τον περιορισμό της νόσου. Στη διάρκεια της σύσκεψης χαρακτηρίστηκε ως «πολύ δύσκολη η κατάσταση», ενώ αποφασίστηκε η σύσταση συντονιστικού κέντρου για την ανακοπή της εξάπλωσης του ιού. Η Κύπρος ζήτησε επίσης από την Κομισιόν να στείλει ομάδα κτηνιατρικών εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση της κατάστασης.