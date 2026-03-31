Κόρινθος: Θύμα ξυλοδαρμού 38χρονη από τον πρώην της και τη νυν του - Της έριξαν νέφτι στο πρόσωπο

Εφιαλτικές ήταν οι στιγμές που βίωσε μια 38χρονη γυναίκα στην Κόρινθο το βράδυ της Κυριακής 29 Μαρτίου, όταν δέχθηκε επίθεση από τον πρώην σύντροφό της και τη νυν σύντροφό του.

Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από το σπίτι της, όταν οι δύο δράστες, που φέρονται να της είχαν στήσει ενέδρα ενώ επέστρεφε από την εργασία της, της επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, της έριξαν σπρέι πιπεριού και νέφτι στο πρόσωπο και στη συνέχεια τη χτύπησαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του KorinthosTV, η γυναίκα άρχισε να καλεί σε βοήθεια, με αποτέλεσμα οι γείτονες να ειδοποιήσουν άμεσα την αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και ασθενοφόρο, το οποίο τη μετέφερε στο Νοσοκομείο Κορίνθου για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι δύο φερόμενοι ως δράστες ταυτοποιήθηκαν μέσω υλικού από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Συνελήφθησαν το απόγευμα της Δευτέρας από τις Αρχές.

Ο πρώην συντροφός της που συνελήφθη κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία και παράβαση περί όπλων, ενώ η νυν σύντροφός του κατηγορείται για παράβαση περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από το γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, του ΑΤ Κορίνθου. Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.