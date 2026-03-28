Θεσσαλονίκη: Νεκρός 82χρονος που είχε καταγγείλει την σύζυγό του για ενδοοικογενειακή βία

Νεκρός βρέθηκε μέσα στο σπίτι του 82χρονος άνδρας, λίγες μόλις ημέρες μετά την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας στη Θεσσαλονίκη με κατηγορούμενη την 77χρονη σύζυγό του.



Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΛ.ΑΣ. ειδοποιήθηκε περίπου στις 7 το απόγευμα από γείτονα. Αστυνομικοί που μετέβησαν στην οικία στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, εντόπισαν τον ηλικιωμένο χωρίς τις αισθήσεις του ενώ στον χώρο βρισκόταν και η σύζυγός του.



Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 82χρονος φέρεται να φέρει εξωτερικές κακώσεις. Το ενδεχόμενο της ανθρωποκτονίας δεν έχει αποκλειστεί, ωστόσο όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά και εξετάζονται από τις Αρχές. Καθοριστικής σημασίας αναμένεται να είναι το πόρισμα του ιατροδικαστή, μετά τη μακροσκοπική εξέταση της σορού.



Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς μόλις την προηγούμενη ημέρα η 77χρονη είχε δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης και κρίθηκε αθώα λόγω αμφιβολιών για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος του συζύγου της.



Η γυναίκα είχε παραπεμφθεί να δικαστεί έπειτα από καταγγελία του γιου τους ενώ κατηγορούνταν τόσο για απλή σωματική βλάβη όσο και για παραβίαση περιοριστικού όρου που της είχε επιβληθεί για παλαιότερο αντίστοιχο περιστατικό.



Ο 82χρονος δεν είχε παραστεί στο δικαστήριο και η κατάθεσή του αναγνώστηκε. Όπως είχε αναφέρει, το ζευγάρι διαπληκτίστηκε για ασήμαντο λόγο, με τον ίδιο να καταγγέλλει ότι δέχθηκε χτυπήματα στο πρόσωπο. Παράλληλα, είχε δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη της συζύγου του, ζητώντας μόνο «να σταματήσει να με χτυπάει».

Τι ισχυρίζεται η 77χρονη

Από την πλευρά της, η 77χρονη αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι φροντίζει τον σύζυγό της, ο οποίος αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα, και εξέφρασε την επιθυμία να αποκατασταθεί η σχέση τους και να μην υπάρξουν νέες δικαστικές εμπλοκές.



Οι συνθήκες θανάτου του 82χρονου διερευνώνται, με τις Αρχές να αναμένουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα ρίξουν φως στα ακριβή αίτια.