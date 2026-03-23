Βόλος: Γονείς έβαλαν panic button μετά από απειλές που δέχθηκαν από τον γιο τους

Επεισόδιο ενδοοικογενειακής απειλής συνέβη το πρωί της Κυριακής στον Βόλο, μεταξύ ενός 38χρονου χρόνιου χρήστη ναρκωτικών και των γονέων του 61 και 60 χρονών, επειδή δεν του έδωσαν χρήματα. Ο άνδρας εκνευρίστηκε, φώναζε και έβριζε τους γονείς του, προκάλεσε φθορά σε ένα ασύρματο τηλέφωνο και τους απείλησε ότι θα βάλει φωτιά στο σπίτι.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του magnesianews.gr, ο κατηγορούμενος, που εμφανίστηκε στο Δικαστήριο με πατερίτσες, κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή απειλή από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 15 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 € ημερησίως, ενώ του δόθηκε δικαίωμα έφεσης που έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Γνώριμος των Αρχών

Ο κατηγορούμενος κατέθεσε στο Δικαστήριο ότι ζήτησε χρήματα, αλλά δεν τους έβαλε το μαχαίρι στον λαιμό και επειδή δεν του έδωσαν εκνευρίστηκε και πέταξε το τηλέφωνο.

Σε ερώτηση αν έχει καταδικαστεί ξανά, είπε ότι το 2009 είχε κλέψει μια τσάντα και είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης 21 μηνών στο Τμήμα Ανηλίκων των Φυλακών Κασσαβέτειας.

Οι παθόντες γονείς του κατηγορούμενου, όταν πήγαν στην Αστυνομία και ρωτήθηκαν δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν να μεταφερθούν σε δομή φιλοξενίας, αρνήθηκαν να επιστρέψουν με περιπολικό στο σπίτι τους, ενώ δέχτηκαν την εγκατάσταση στα κινητά τους τηλέφωνα panic button.