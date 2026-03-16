Ύβρεις και απειλές ιδιοκτήτη κυλικείου σε διευθυντή Γυμνασίου στον Βόλο

Σοβαρό λεκτικό επεισόδιο ανάμεσα σε Γυμνασιάρχη και ιδιοκτήτη κυλικείου σημειώθηκε σε σχολείο της Νέας Ιωνίας Βόλου.

Σύμφωνα με το gegonotanews, το περιστατικό έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής 13 Μαρτίου σε σχολικό συγκρότημα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας.



Ο διευθυντής του σχολείου, αναφέρουν οι πληροφορίες, φέρεται να ζήτησε κάποια δωρεάν γεύματα για παιδιά οικογενειών που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα από τη Μητρόπολη.



Το γεγονός αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του ιδιοκτήτη κυλικείου, ο οποίος επιτέθηκε στον διευθυντή και τον κατηγόρησε ότι του «κόβει» χρήματα.



Σύμφωνα με ενημέρωση από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η ένταση κορυφώθηκε με ύβρεις και απειλές, σε βαθμό που η αναστάτωση επηρέασε την ομαλή λειτουργία των δύο συστεγαζόμενων σχολείων.



Τα πνεύματα ηρέμησαν μετά την παρέμβαση του διευθυντή της συστεγαζόμενης μονάδας.



Ο διευθυντής αμέσως μετά το συμβάν οδηγήθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου και υποβλήθηκε στις αναγκαίες ιατρικές εξετάσεις.



Από την πλευρά του, το Σωματείο Κυλικείων Μαγνησίας διέγραψε τον συγκεκριμένο επαγγελματία ενώ κατατέθηκε μήνυση σε βάρος του από τον διευθυντή της Δευτεροβάθμιας.