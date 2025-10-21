Εφιάλτης για οικογένεια στον Βόλο: 50χρονος απείλησε κόρη, πρώην σύζυγο και εγγονή ότι θα τους κάψει

Ένας άνδρας ηλικίας 50 ετών, Ρομά, πήγε στο σπίτι που μένουν η κόρη του, η πρώην σύζυγός του και η ανήλικη εγγονή του στον Βόλο και απείλησε να τους βάλει φωτιά.



Το περιστατικό, όπως γράφει σε ρεπορτάζ ο Ταχυδρόμος, σημειώθηκε την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου. Ο δράστης συνελήφθη, κρατήθηκε και σήμερα, Τρίτη 21 Οκτωβρίου, οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, όπου δικάστηκε για ενδοοικογενειακή απειλή.



Η κόρη, που κλήθηκε να περιγράψει όσα έζησε, ανέφερε στο δικαστήριο ότι ο πατέρας της πάσχει από διπολική διαταραχή. Απειλούσε ότι να τους κάψει, ενώ χτυπούσε πόρτες και παράθυρα ζητώντας να μπει επιτακτικά στο σπίτι, όπως περιέγραψε.



Μάλιστα, όπως είπε η κόρη του, δεν είναι η πρώτη φορά που ο 50χρονος προκαλεί επεισόδιο. Το 2015 είχε βάλει φωτιά στο σπίτι της κόρης, ενώ το 2018 τη χτύπησε.



Η παθούσα ενημέρωσε ότι ο άνδρας έχει νοσηλευτεί πολλές φορές, καθώς δεν ακολουθεί τη θεραπευτική του αγωγή, σημειώνοντας ότι κοιμάται όπου βρει και εμφανίζει επιθετική συμπεριφορά.



«Πολλές φορές φέρνει μαχαίρια στο σπίτι, ενώ έχει απειλήσει να μας περιλούσει με βενζίνη», είπε μεταξύ άλλων, ενώ ζήτησε από το δικαστήριο να νοσηλευτεί ο πατέρας της σε ψυχιατρική κλινική, τονίζοντας ότι η ανήλικη κόρη της έχει τρομοκρατηθεί με όσα συμβαίνουν.



Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι απείλησε την οικογένειά του, υποστηρίζοντας ότι επισκέφθηκε την κόρη του και την εγγονή του στο σπίτι για να τις χαιρετήσει.



Στη συνέχεια έλεγε ακατάληπτα πράγματα για τις θεραπευτικές αγωγές που έχει ακολουθήσει και τη ζωή του.



Η εισαγγελέας πρότεινε να κηρυχθεί ένοχος λέγοντας ότι η περίπτωσή του έχει ιδιαίτερη χροιά, διότι έχει υποπέσει στην πράξη και στο παρελθόν.



Ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης ενός έτους, χωρίς μετατροπή, χωρίς αναστολή, χωρίς η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη.



Μετά τη δίκη κρατήθηκε για να εκτίσει το σύνολο της ποινής, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου.