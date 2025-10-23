Κορωπί: 40χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη μετά από ξυλοδαρμό - Συνελήφθη ο σύντροφός της

Μία 40χρονη γυναίκα από τη Λιθουανία μεταφέρθηκε με ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη αλλά χωρίς κίνδυνο για τη ζωή της, έχοντας δεχτεί άγρια χτυπήματα στο πρόσωπο στο πρόσωπο από τον σύντροφο της ο οποίος κρατείται.



Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 50χρονος Έλληνας σύντροφος της κάλεσε το «100» και ανέφερε ότι επιστρέφοντας στο σπίτι τους στο Κορωπί, εντόπισε τη σύντροφο του πεσμένη και με μώλωπες.

Δεν έγινε πιστευτός από τους αστυνομικούς που έφτασαν επί τόπου, οι οποίοι άρχισαν να απευθύνουν ερωτήσεις στον 4χρονο γιο του ζευγαριού ο οποίος ήταν εμφανώς ταραγμένος.

Το παιδί, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είπε ότι ο πατέρας του χτύπησε τη μητέρα του, με αποτέλεσμα ο 50χρονος να συλληφθεί.



Το ζευγάρι έχει ακόμη ένα παιδί, ηλικίας 3,5 μηνών, το οποίο φαίνεται πως ήταν κι αυτό μπροστά στο σοκαριστικό σκηνικό. Ο 50χρονος έχει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας, καθώς το 2023 είχε συλληφθεί ξανά για επίθεση στην 40χρονη σύντροφο του.