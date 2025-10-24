Κορωπί: «Την έδερνε και μου έλεγε ότι τη γρατζούνισε το μωρό» - Τι δηλώνει φίλη της 40χρονης

Ολοένα περισσότερα στοιχεία βγαίνουν στην επιφάνεια για τον εφιάλτη που φέρεται να ζούσε η 40χρονη γυναίκα στο Κορωπί, στα χέρια του 50χρονου συντρόφου της, η οποία ξυλοκοπήθηκε άγρια το απόγευμα της Πέμπτης (23/10), με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του «Ερυθρού Σταυρού».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου για το Flash.gr, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο 50χρονος χτύπαγε τη σύντροφό του.

Η γυναίκα από τη Λιθουανία, είχε πέσει ξανά θύμα βίας από εκείνον τον Ιούνιο του 2023, όταν μάλιστα απευθύνθηκε στις Αρχές και ο 50χρονος συνελήφθη. Ωστόσο, η ίδια φέρεται να απέσυρε τη μήνυσή της αργότερα.

Τη συστηματική κακοποίηση που δεχόταν η 40χρονη επιβεβαιώνει φίλη της, η οποία μίλησε στο MEGA και την εκπομπή «Live News», προσθέτοντας όμως ότι η φίλη της δεν ήθελε να αποκαλύψει τα όσα βίωνε.

«Αυτός ήξερε ότι δεν θα το πει στους δικούς της»

Αναφερόμενη στο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας του 2023, η φίλη της 40χρονης δήλωσε ότι την είχε δει χτυπημένη στο νοσοκομείο.

«Την είχε κακοποιήσει και το 2023 ξανά. Αν βλέπατε πώς την είχε κάνει τότε θα καταλαβαίνατε για τι άνανδρο μιλάμε. Αυτό το κορίτσι βέβαια τον κάλυπτε», είπε.

«Αυτός ήξερε ότι (η γυναίκα) δεν θα το πει στους δικούς της και για αυτό επαναλαμβάνονταν συνεχώς οι ίδιες πράξεις», τόνισε.

«Στο Λαϊκό, που είχα πάει και την είχα δει, είχα δει γρατζουνιές. Και μου έλεγε ότι την γρατζούνισε κατά λάθος το μωρό. Αυτά για μένα βέβαια ήταν δικαιολογίες, γιατί ήξερα ότι τα έκανε αυτός», ανέφερε η φίλη του θύματος.

Σοκάρουν τα τραύματα στο σώμα της 40χρονης

Την ίδια στιγμή, τα τραύματα στο σώμα της 40χρονης γυναίκας, αποκαλύπτουν την αγριότητα με την οποία χτυπήθηκε.

Το θύμα φέρεται να έχει δεχτεί μπουνιές και κλοτσιές στην κοιλιά της, με αποτέλεσμα να πληγούν ζωτικά της όργανα. Επίσης, υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο κεφάλι και κατάγματα στο κρανίο, όλα δείγματα μίας εξαιρετικά σοβαρής κακοποίησης.