Ενδοοικογενειακή βία: Τουλάχιστον 17.000 καταγγελίες τους πρώτους 9 μήνες του 2025

Σοκ προκαλούν τα στοιχεία που δίνει η Ελληνική Αστυνομία αναφορικά με τις καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία που έχουν πραγματοποιηθεί από την αρχή του έτους.

Θύματα είναι κυρίως γυναίκες και ανήλικα παιδιά με τις Αρχές να εντείνουν τις προσπάθειες για την αποτελεσματική καταπολέμηση αυτού του ανησυχητικά ραγδαία αυξανόμενου φαινομένου.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, οι επιθέσεις συχνά εκδηλώνονται εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος.

Είναι επιτακτική ανάγκη οι πολίτες να αναγνωρίσουν τα σημάδια της βίας και να αναζητήσουν βοήθεια, καθώς η κοινωνία οφείλει να ενισχύσει την προστασία των θυμάτων και να ευαισθητοποιήσει το κοινό.

Μιλώντας στο Action24 το πρωί του Σαββάτου 25/10, η δικηγόρος Ζαχαρούλα Γκριελά με αφορμή την υπόθεση του άγριου κξυλοδαρμού της 40χρονης από τον σύζυγό της στο Κορωπί σημείωσε ότι «αν δεν αλλάξει η κουλτούρα διαπαιδαγώγησης, το φαινόμενο δεν θα αλλάξει. Το να αναγνωρίζει το θύμα ότι αυτό που υφίσταται είναι βία, κάτι που δεν είχαμε πριν, είναι σημαντικό. Μην ξεχνάμε ότι παλιά θεωρούταν "δικαίωμα" το θύμα να υφίσταται τέτοιου είδους βία. Η αστυνομία πάντα ασχολιόταν απλά πλέον πιο εύκολα καταγγέλλει μια γυναίκα».