Βόλος: «Θα σας σφάξω, θα σας βγάλω τα μάτια» - Καταδίκη 35χρονου για απειλές στον πρώην πεθερό του

Ποινή φυλάκισης 21 μηνών επιβλήθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου σε έναν 35χρονο άνδρα, που κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή απειλή κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, σε βάρος της πρώην συζύγου του και των συγγενών της.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του gegonota.news, το επεισόδιο σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή, όταν ο κατηγορούμενος, παρά το ότι είχε ενημερωθεί πως το παιδί του, ένα κοριτσάκι τριών ετών, ήταν άρρωστο και δεν πήγε στον παιδικό σταθμό, πήγε να το παραλάβει.

Μη βρίσκοντάς το εκεί, πήγε στο πατρικό σπίτι της πρώην συζύγου του και προσπάθησε να μπει, χωρίς επιτυχία. Στην συνέχεια, απέστειλε απειλητικά μηνύματα προς τον πρώην πεθερό και τον πρώην κουνιάδο του.

Οι δύο άνδρες υπέβαλαν καταγγελία και ο 35χρονος συνελήφθη την επόμενη ημέρα.

Οξύθυμος και απειλητικός ο δράστης

Στο δικαστήριο κατέθεσαν οι δύο μηνυτές, η πρώην σύζυγος και μία αυτόπτης μάρτυρας. Όλοι τον περιέγραψαν ως άνθρωπο οξύθυμο και απειλητικό.

Ο πεθερός ανέφερε πως δέχθηκε αλλεπάλληλες κλήσεις με απειλές όπως «Θα σας σκοτώσω, θα σας σφάξω, θα σας βγάλω τα μάτια», δηλώνοντας ότι φοβήθηκε για τη ζωή του και δεν μπόρεσε να κοιμηθεί ή να εργαστεί την επόμενη μέρα.

Η πρώην σύζυγος υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια του γάμου είχε υποστεί λεκτική και σωματική βία, ενώ ο κατηγορούμενος την είχε απομονώσει σε τροχόσπιτο σε χωριό κοντά στο Τρίκερι.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 21 μηνών, από τους οποίους θα εκτίσει άμεσα τους δύο, ενώ οι υπόλοιποι 19 θα ανασταλούν επί τριετίας. Η έφεση του 35χρονου διατηρεί της αναστέλλουσα δύναμή της, υπό τους όρους να μην προσεγγίζει τα μέλη της οικογένειας σε ακτίνα 50 μέτρων και να μην επικοινωνεί μαζί τους με οποιονδήποτε τρόπο.