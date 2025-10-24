Κορωπί: Το θέατρο του 50χρονου που αποκάλυψε ο 4χρονος γιος του - «Ο μπαμπάς έδειρε τη μαμά»

Προβληματισμό προκαλούν τα ευρήματα των Αρχών σχετικά με το νέο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 23/10 όταν μια 40χρονη από τη Λιθουανία διακομίσθηκε αναίσθητη στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» ύστερα από τον άγριο ξυλοδαρμό που υπέστη από τον 50χρονο σύζυγό της.

Όπως προκύπτει από τις έρευνες, ο 50χρονος κάλεσε την αστυνομία ισχυριζόμενος ότι εντόπισε τη γυναίκα αναίσθητη με τραύματα στο κεφάλι. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σπίτι της οικογένειας άρχισαν να ρωτούν τι συνέβη ωστόσο ο 50χρονος ισχυριζόταν ότι δεν γνώριζε τίποτα.

Ο 4χρονος γιος αποκάλυψε το ψέμα του πατέρα

«Ο μπαμπάς έδειρε τη μαμά» φέρεται να είπε ο 4χρονος γιος της οικογένειας στους αστυνομικούς με αποτέλεσμα να προχωρήσουν άμεσα στη σύλληψη του 50χρονου Έλληνα. Σύμφωνα πάντα με τις αστυνομικές πηγές, η γυναίκα ξυλοκοπήθηκε μπροστά στα μάτια των παιδιών της.

Μάλιστα, όπως φαίνεται δεν είναι η πρώτη φορά που συνέβη το συγκεκριμένο περιστατικό καθώς ο 50χρονος έχει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας αφού το 2023 είχε συλληφθεί ξανά για επίθεση εναντίον της άτυχης γυναίκας που σήμερα δίνει μάχη στη ΜΕΘ. Το ζευγάρι έχει ακόμη ένα παιδί, ηλικίας 3,5 μηνών, το οποίο φαίνεται πως ήταν κι αυτό μπροστά στο σοκαριστικό σκηνικό.

Τα νεότερα για την υγεία της 40χρονης

Η άτυχη γυναίκα διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ φέροντας σοβαρά τραύματα στο κεφάλι με αποτέλεσμα οι γιατροί να κρίνουν ότι έχριζε άμεσα εισαγωγής στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Αν και αρχικά βρισκόταν σε κώμα, φαίνεται πως η κατάστασή της βελτιώνεται ώρα με την ώρα, αν και παραμένει ακόμη κρίσιμη, με τους γιατρούς να παραμένουν επιφυλακτικοί για τα πρώτα εικοσιτετράωρα.