Νέο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στην Κω: Χειροπέδες σε 79χρονο που μαχαίρωσε τη σύζυγό του

Σοκ προκάλεσε στην τοπική κοινωνία της Κω ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος μιας ηλικιωμένης γυναίκας από τον 79χρονο σύζυγό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 22/10 στην περιοχή Πλατάνι. Ο ηλικιωμένος άνδρας, μουσουλμανικής καταγωγής, επιτέθηκε εναντίον της συζύγου του αρχικά βρίζοντάς τη και στη συνέχεια με αιχμηρό αντικείμενο με αποτέλεσμα να την τραυματίσει.

Το περιστατικό έγινε στο σπίτι του ζευγαριού ενώ παρόντες τόσο η κόρη του ζευγαριού όσο και ο γαμπρός της οικογένειας ο οποίος δέχτηκε απειλές από τον 79χρονο δράστη.

Μη μπορώντας να αντέξει την κατάσταση, η κόρη του ζευγαριού έτρεξε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής και τον κατήγγειλε για ενδοοικογενειακή βία.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη του 79χρονου. Μέχρι στιγμής, οι λόγοι πίσω από την επίθεση παραμένουν άγνωστοι.

Σε βάρος του δράστη σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και απειλή, για σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων