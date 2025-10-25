Καλλιθέα: Βίντεο από τη στιγμή που ο 50χρονος μαχαιρώνει τον αστυνομικό στο αιματηρό επεισόδιο

Καρέ - καρέ αποτυπώθηκε η δράση του 50χρονου που επιτέθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 25/10 κατά αστυνομικού στην περιοχή της Καλλιθέας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του αστυνομικού συντάκτη του flash.gr, περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. προσέγγισε σημείο που ο 50χρονος με ένα μαχαίρι προκαλούσε φθορές σε σταθμευμένα ΙΧ αυτοκίνητα και το πλήρωμα της Άμεσης Δράσης επιχείρησε να τον ελέγξει. Ο δράστης όχι μόνο δεν υπάκουσε στις εντολές των αστυνομικών, αλλά με το μαχαίρι επιτέθηκε εναντίον τους με αποτέλεσμα να τραυματίσει τον έναν στο αριστερό χέρι. Τότε ο συνάδελφος του έκανε χρήση του οπλισμού του και τον πυροβόλησε στο δεξί προκειμένου να τον ακινητοποιήσει.

Για να σταματήσει η αιμορραγία του 50χρονου, μέχρι να φτάσει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και να τον παραλάβει για εφημερεύον νοσοκομείο, αστυνομικοί που είχαν φτάσει στο σημείο έκαναν χρήση τουρνικέ.

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και τον σχηματισμό δικογραφίας ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών.