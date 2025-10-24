Κορωπί: Το «βαρύ» παρελθόν του 50χρονου που ξυλοκόπησε άγρια τη σύντροφό του- Είχε συλληφθεί το 2023

Την ώρα που η 40χρονη γυναίκα από τη Λιθουανία δίνει μάχη για τη ζωή της, διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του «Ερυθρού Σταυρού», έρχονται νέες πληροφορίες για τον 50χρονο σύντροφό της. Ο λόγος για τα όσα είχαν συμβεί τα ξημερώματα της 17ης Ιουνίου 2023 και πάλι στο σπίτι της οικογένειας στο Κορωπί, με τον 50χρονο να χτυπάει άγρια τη σύντροφό του.

Η γυναίκα είχε απευθυνθεί η ίδια στις Αρχές με αποτέλεσμα ο σύντροφος της να συλληφθεί από τους αστυνομικούς του Α.Τ. Κρωπίας, ωστόσο, η ίδια φέρεται να είχε προσπαθήσει να αποσύρει τη μήνυση της αργότερα.

Σε ό,τι αφορά το χθεσινό περιστατικό, οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ που έφτασαν πρώτοι στο σημείο είδαν τη 40χρονη αιμόφυρτη, να έχει κάτσει σε μία πολυθρόνα, να μην έχει επικοινωνία με το περιβάλλον και να δυσκολεύεται ακόμη και να ανασάνει.

Ο 4χρονος γιος του ήταν στην αυλή, δίνοντας πολύτιμες πληροφορίες στους αστυνομικούς, ενώ το βρέφος της οικογένειας ήταν μέσα στο σπίτι χωρίς να μπορεί να αντιληφθεί τι έχει συμβεί.