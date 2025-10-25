Κορωπί: Στο μικροσκόπιο της ΕΛΑΣ τα τραύματα του 4χρονου - Μάχη στην εντατική δίνει η 40χρονη

Σε καθεστώς φόβου φαίνεται να ζούσε η 40χρονη Λιθουανή που δίνει μάχη για τη ζωή της στη ΜΕΘ του «Ερυθρού Σταυρού», μετά τον άγριο ξυλοδαρμό από τον 50χρονο Έλληνα σύντροφο της στο σπίτι τους στο Κορωπί.

Μάλιστα, ακόμη και η καταγγελία σε βάρος του τον Ιούνιο του 2023, είχε γίνει από άλλο άτομο και όχι από την ίδια, με την ΕΛΑΣ να περνάει χειροπέδες στον σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία. Όμως, την ώρα του δικαστηρίου, η 40χρονη που σήμερα είναι διασωληνωμένη έκανε πίσω προκειμένου «να μην χαλάσει το σπίτι μου», επικαλούμενη και το παιδί (σ.σ. τότε είχε ένα) της με τον 50χρονο.

Τα σημάδια που μαρτυρούν βία κατά του παιδιού του

Με δεδομένο ότι ο άνδρας αυτός, που αντιμετωπίζει κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, έχει χτυπήσει ξανά -ενδεχομένως και συστηματικά- την σύντροφό του, οι Αρχές αναζητούν εάν έκανε το ίδιο και με το ανήλικο παιδί τους.

Αυτό καθώς ο τετράχρονος που εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην αυλή της μονοκατοικίας στο Κορωπί τρομαγμένος, έχει κάποια σημάδια από χτυπήματα χωρίς όμως να μπορεί να προσδιοριστεί τι ακριβώς συνέβη. Ίσως το παιδί να μπήκε μπροστά για να βοηθήσει τη μαμά του, ίσως να το είχε χτυπήσει σε προγενέστερο χρόνο, ίσως να χτυπήσει και μόνο του.

Το σίγουρο πάντως είναι, ότι στην εξέταση του παρουσία ειδικού παιδοψυχολόγου αποκάλυψε τι συνέβη ανάμεσα στον πατέρα και τη μητέρα του, με αποτέλεσμα η 40χρονη Λιθουανή να δίνει μάχη για τη ζωή της.