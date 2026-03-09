Χαλάνδρι: Οδηγήθηκαν στο τμήμα μετά από ενδοοικογενειακό επεισόδιο - Συνελήφθη η μητέρα

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής προχώρησε σε διευκρινίσεις σχετικά με το ενδοοικογενειακό επεισόδιο που έλαβε χώρα στο Χαλάνδρι, διαψεύδοντας πτυχές διαδικτυακών δημοσιευμάτων. Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου Ελληνικής Αστυνομίας, συνελήφθησαν και οι δύο γονείς, με τη μητέρα να οδηγείται στην Εισαγγελία για παραβίαση δικαστικής απόφασης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της αστυνομίας

Αναφορικά με δημοσίευμα που αναπαράχθηκε σε διαδικτυακό μέσο, αναφορικά με ενδοοικογενειακό επεισόδιο που έλαβε χώρα απογευματινές ώρες χθες (8-3-2026) στην περιοχή του Χαλανδρίου, ανακοινώνονται τα εξής:

Απογευματινές ώρες χθες (8-3-2026), μεταφέρθηκαν από περιπολικό της Άμεσης Δράσης στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αγίας Παρασκευής πρώην σύζυγοι από κοινού με το ανήλικο τέκνο τους.

Είχε προηγηθεί ενδοοικογενειακό επεισόδιο μεταξύ τους, που έλαβε χώρα στην περιοχή του Χαλανδρίου.

Για το περιστατικό, αμφότεροι υπέβαλλαν μηνύσεις με αποτέλεσμα να συλληφθούν, ο πατέρας για απειλή και απόπειρα ενδοοικογενειακής παράνομης βίας και η μητέρα για παραβίαση δικαστικής απόφασης.

Κατά τη διενέργεια των προβλεπόμενων δικονομικών ενεργειών, ενημερώθηκε η αρμόδια Εισαγγελέας, η οποία αφού έλαβε πλήρη γνώση του συγκεντρωθέντος προανακριτικού υλικού, διέταξε η μητέρα να κρατηθεί και να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, πρωινές ώρες σήμερα, με τη σε βάρος της σχηματισθείσα δικογραφία.

Για τον πατέρα, διέταξε να αφεθεί ελεύθερος και να αποχωρήσει με το ανήλικο τέκνο βραδινές ώρες χθες.

Το χρονικό του επεισοδίου και οι συλλήψεις

Το περιστατικό έλαβε χώρα τις απογευματινές ώρες της 8ης Μαρτίου 2026 στην περιοχή του Χαλανδρίου. Μετά από έντονο διαπληκτισμό, περιπολικό της Άμεσης Δράσης μετέφερε τους δύο πρώην συζύγους και το ανήλικο παιδί τους στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Και οι δύο πλευρές προχώρησαν στην υποβολή μηνύσεων, γεγονός που οδήγησε στην αυτόφωρη σύλληψή τους. Ο πατέρας κατηγορείται για απειλή και απόπειρα ενδοοικογενειακής βίας, ενώ η μητέρα συνελήφθη για το αδίκημα της παραβίασης δικαστικής απόφασης, περιπλέκοντας τη νομική φύση της αντιπαράθεσης.

Σύμφωνα με ποινικολόγους που παρακολουθούν την υπόθεση, η αυστηρότητα της εισαγγελικής διάταξης σε περιπτώσεις παραβίασης δικαστικών αποφάσεων που αφορούν την επιμέλεια ή την επικοινωνία είναι καθοριστική για την εξέλιξη της διαδικασίας. Επισημαίνεται από νομικούς κύκλους ότι η προστασία του ανήλικου τέκνου παραμένει η απόλυτη προτεραιότητα των αρχών.