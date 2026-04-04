Ανησυχητικό «κενό» στην Ευρώπη: Παύει η online ανίχνευση σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

Λόγω πολιτικού αδιεξόδου, από τις 3 Απριλίου 2026, οι πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούν πλέον να εντοπίζουν και να αφαιρούν περιεχόμενο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από τις πλατφόρμες τους.



Ένας συνασπισμός 247 οργανώσεων που εργάζονται επάνω στην προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών και τον τερματισμό της σεξουαλικής κακοποίησης, καταδικάζουν έντονα την αποτυχία των υπευθύνων χάραξης πολιτικής της ΕΕ να επεκτείνουν τη νομική βάση που επέτρεπε αυτές τις δραστηριότητες ανίχνευσης. Αυτή η αποτυχία δημιουργεί ένα βαθιά ανησυχητικό και ανεύθυνο κενό στην προστασία των παιδιών. Οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές - στην Ευρώπη και πέρα ​​από αυτήν.

Χωρίς εντοπισμό, οι αναφορές για υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών θα μειωθούν δραματικά, όπως παρατηρήθηκε κατά την προηγούμενη άρση του νομικού πλαισίου το 2021, όπως επισημαίνει το Eurochild.

Η προστασία των παιδιών δεν είναι προαιρετική· είναι καθήκον που θεμελιώνεται στα πλαίσια της ΕΕ και στα διεθνή πλαίσια, προσθέτει το Eurochild και καλεί τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ να ενεργήσουν επειγόντως και υπεύθυνα, υιοθετώντας, χωρίς καθυστέρηση, ένα φιλόδοξο και μόνιμο νομικό πλαίσιο.

Για την αντιμετώπιση των εκατομμυρίων εικόνων και βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, η ανίχνευση σε μεγάλη κλίμακα είναι απαραίτητη. Επιτρέπει στις διαδικτυακές πλατφόρμες να εντοπίζουν και να αναφέρουν την κακοποίηση στις αρχές επιβολής του νόμου, ενεργοποιώντας έρευνες που βοηθούν στον εντοπισμό των θυμάτων και στη λογοδοσία των δραστών.

Δίνει επίσης τη δυνατότητα στις εταιρείες να αφαιρούν παράνομο υλικό και να αποτρέπουν την περαιτέρω εξάπλωσή του. Τα τελευταία χρόνια, το 99% των εκατομμυρίων εικόνων και βίντεο που αναφέρθηκαν υποβλήθηκαν από πλατφόρμες που χρησιμοποιούν τεχνολογία ανίχνευσης. Μέσω αυτών των προσπαθειών, χιλιάδες θύματα εντοπίζονται κάθε χρόνο και εκατομμύρια αρχεία κακοποίησης αποσύρονται από την κυκλοφορία.

Όπως υπογραμμίζει το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, χωρίς ανίχνευση, οι αναφορές για υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών αναμένεται να μειωθούν δραματικά. Κατά την προηγούμενη άρση του νομικού πλαισίου το 2021, οι αναφορές για υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών μειώθηκαν κατά 58%. Οι αρχές επιβολής του νόμου θα χάσουν κρίσιμα στοιχεία, εμποδίζοντας τις έρευνες και αφήνοντας τα παιδιά παγιδευμένα σε κακοποιητικές καταστάσεις. Ταυτόχρονα, το παράνομο περιεχόμενο θα συνεχίσει να κυκλοφορεί ανεξέλεγκτα, αναγκάζοντας τα θύματα να ξαναζούν την κακοποίησή τους κάθε φορά που προβάλλεται ή κοινοποιείται υλικό.