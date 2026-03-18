«Σταμάτησε να είναι παιδί στα 12 χρόνια της»: Πώς «αρπακτικά» βρίσκουν θύματα στο διαδίκτυο

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι υπάρχει ένα «σημαντικό κενό» σε αυτά που γνωρίζουμε σχετικά με τον τρόπο που οι δράστες χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να εκμεταλλεύονται παιδιά. Το Sky News απέκτησε αποκλειστική πρόσβαση σε μια παγκόσμια πρωτοποριακή έκθεση που εξετάζει τους διαδικτυακούς παραβάτες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Μαρί και ο Νταν λένε ότι η παιδική ηλικία της κόρης τους σταμάτησε όταν ήταν μόλις 12 ετών. «Της στέρησαν την αθωότητά της», λέει ο Νταν. Η Μαρί, με δάκρυα στα μάτια, βασανίζεται από τις συνέπειες που υπέστη η κόρη της.



Το παιδί τους πίστευε ότι μιλούσε στο διαδίκτυο με ένα 14χρονο αγόρι από το Λονδίνο. Στην πραγματικότητα, ήταν θύμα ενός αρπακτικού, στον οποίο έστειλε γυμνές φωτογραφίες του εαυτού της.



Η δημοσιογράφος Αντέλ Ρόμπινσον μιλάει στους γονείς: «Σκέφτεσαι όλα αυτά τα ερωτήματα και λες: «Έπρεπε να είχα κάνει περισσότερα, γιατί είμαι η μαμά της και υποτίθεται ότι πρέπει να την προστατεύω»», λέει η Μαρί.



Το ζευγάρι περιγράφει πώς ο δράστης είπε στην κόρη τους ότι ήξερε πού ζούσε και την απείλησε ότι θα έβλαπτε αυτήν και την οικογένειά της αν δεν έκανε ό,τι της ζητούσε.

«Φοβόταν πραγματικά ότι θα μας έκαναν κακό», λέει η Μαρί. Ο Νταν προσθέτει: «Μόλις η απειλή αυτή υποχωρούσε ελαφρώς, τότε έλεγε: «Λοιπόν, θα αυτοκτονήσω αν δεν συνεχίσετε να μου στέλνετε φωτογραφίες»».

«Πάρα πολύ εύκολη η πρόσβαση σε υλικό παιδικής κακοποίησης»

Ερευνητές διεξήγαγαν μια ανώνυμη έρευνα μεταξύ δραστών που έχουν χρησιμοποιήσει γνωστές λέξεις-κλειδιά για να αναζητήσουν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στο dark web.



Ελήφθησαν περισσότερες από 20.000 απαντήσεις, με τους συμμετέχοντες να λαμβάνουν μέρος εθελοντικά, σε διάφορες γλώσσες και χωρίς να λάβουν αμοιβή.

Διαπιστώθηκε ότι οι περισσότεροι παραβάτες (59%) που αναζητούν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών το είδαν για πρώτη φορά όταν ήταν οι ίδιοι παιδιά – συμπεριλαμβανομένων ορισμένων (13%) όταν ήταν 10 ετών ή μικρότεροι.

Η έρευνα της Protect Children, που χρηματοδοτήθηκε από την Ofcom, διαπίστωσε επίσης ότι περίπου το ένα τέταρτο (24%) των δραστών ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων τυχαία, χωρίς να το αναζητήσει.



Ένας δράστης περιέγραψε ότι η πρόσβαση σε υλικό κακοποίησης ανηλίκων είναι «πάρα πολύ εύκολη». Ένας άλλος είπε: «Παλιά ήταν σχεδόν αδύνατο, τώρα απέχει δύο κλικ, ίσως τρία».



Άλλοι δράστες δήλωσαν ότι «υπάρχει παντού στο διαδίκτυο», «είναι σχεδόν παντού» και, ενώ ορισμένοι ιστότοποι έχουν καταργηθεί, «νέοι ιστότοποι εμφανίζονται πολύ γρήγορα».

Σύμφωνα με την έκθεση, το 10% των δραστών δήλωσε ότι είδε περιεχόμενο με βρέφη και νήπια ηλικίας τριών ετών ή μικρότερα· το 29% ανέφερε ότι είδε υλικό με παιδιά ηλικίας τεσσάρων έως 10 ετών· το ήμισυ των δραστών δήλωσε ότι είδε περιεχόμενο με παιδιά ηλικίας 11 έως 14 ετών· και το 51% είδε υλικό με παιδιά ηλικίας 15 έως 17 ετών.



Σχεδόν το ένα τρίτο (29%) παραδέχτηκε ότι παρακολούθησε βίαιες σεξουαλικές πράξεις με τη συμμετοχή παιδιών, ενώ σχεδόν το ένα τέταρτο (24%) δήλωσε ότι παρακολούθησε σεξουαλικό περιεχόμενο με τη συμμετοχή παιδιών και ζώων.

Η Αλμουντένα Λάρα, διευθύντρια ανάπτυξης πολιτικής διαδικτυακής ασφάλειας της Ofcom, δήλωσε ότι η πρόληψη της κακοποίησης «απαιτεί μια βαθιά κατανόηση των κινήτρων των δραστών και των τρόπων με τους οποίους η τεχνολογία μπορεί να αξιοποιηθεί για τη διάπραξη αυτών των εγκλημάτων».



«Η έρευνα αυτή θα συμβάλει στην ενημέρωση και την ενίσχυση της παγκόσμιας προσπάθειας για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο», πρόσθεσε.

Αίτημα για κυβερνητική δράση

Η Μαρί και ο Νταν, οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν τα πραγματικά τους ονόματα για να προστατεύσουν την ταυτότητα της κόρης τους, ζητούν την ανάληψη πιο αποφασιστικής δράσης από την κυβέρνηση, λέγοντας: «Αν μπορούν να επιβάλουν πρόστιμο 20 εκατομμυρίων λιρών σε μια εταιρεία ύδρευσης… θα έπρεπε να επιβάλλουν πρόστιμο 100 εκατομμυρίων λιρών σε μια εταιρεία που μπορεί να βλάψει μόνιμα ένα παιδί».