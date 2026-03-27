23χρονος Αφγανός έδινε αλκοόλ και ναρκωτικά σε ανήλικες με αντάλλαγμα ερωτικές συνευρέσεις

Σοκάρει η αποκάλυψη ότι ένας 23χρονος Αφγανός συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων και κατηγορείται ότι χορηγούσε αλκοόλ και ναρκωτικές ουσίες σε ανήλικα κορίτσια προκειμένου να ικανοποιήσει τις αρρωστημένες διαθέσεις του.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. ξεκίνησε μετά από καταγγελία μίας 15χρονης από την Πυλαία Θεσσαλονίκης ότι την παραμονή της Πρωτοχρονιά του 2026, ο 23χρονος Αφγανός την προσκάλεσε στο σπίτι του και αρχικά της προσέφερε αλκοόλ και ναρκωτικές ουσίες. Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση που είχε περιέλθει και προχώρησε σε γενετήσιες πράξεις εναντίον της. Σε ερώτηση των αστυνομικών που διενήργησαν την προανάκριση για τη γνωριμία τους, η ανήλικη φέρεται να είπε ότι αυτή είχε γίνει μέσα στο 2025 με τον νεαρό να την προσεγγίζει κάποιες φορές και να της προσφέρει αλκοόλ ή ναρκωτικές ουσίες για να κερδίσει την εμπιστοσύνη της.

Από την έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, προέκυψε ακόμη ότι μία 14χρονη κοπέλα (σ.σ. από την Πυλαία κι αυτή) έπεσε κι αυτή θύμα του 23χρονου Αφγανού. Ο νεαρός την είχε προσκαλέσει κάποιες φορές στο σπίτι του, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2025, προσφέροντας της αλκοόλ και ναρκωτικές ουσίες με αντάλλαγμα να συνευρεθεί ερωτικά μαζί του και προχωρώντας σε άλλες ασελγείς πράξεις εναντίον της. Ανάλογη καταγγελία έκανε ακόμη μία 14χρονη μαθήτρια από την ίδια περιοχή, ότι ο δράστης την προσκαλούσε κι αυτή στο σπίτι του προσφέροντας της ως αντάλλαγμα για γενετήσιες πράξεις αλκοόλ και ναρκωτικά.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο 23χρονος Αφγανός προχωρούσε σε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών έναντι χρημάτων, τα οποία αγόραζαν τουλάχιστον τρεις ανήλικοι μαθητές. Τελικά, ο νεαρός συνελήφθη και στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο φαρμακευτικά δισκία άνευ ιατρικής συνταγής και δύο αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, περιέχουσες ναρκωτική ουσία MDMA, συνολικού βάρους 1,47 γραμμαρίων. Επίσης, βρέθηκε και κατασχέθηκε μεταξύ άλλων και ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο εστάλη στα εγκληματολογικά εργαστήρια για έλεγχο.

Χαμόγελο του Παιδιού: Είχαμε ενημερωθεί από την Πρωτοχρονιά

Για το θέμα εξέδωσε σχετική ανακοίνωση «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όπου αναφέρει ότι «την 1η Ιανουαρίου 2026 έλαβε κλήση στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1056 από παρέα εφήβων, οι οποίοι ανέφεραν ότι ενήλικας νέος άνδρας από τον οποίο προμηθεύονται ναρκωτικά, κρατούσε στο σπίτι του 13χρονη, η οποία βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών και την πίεζε να συνευρεθεί ερωτικά μαζί του.

Οι ανήλικοι είχαν ενημερωθεί ότι η 13χρονη, κινδύνευε. Φοβούμενοι ότι ο ενήλικας θα την κακοποιήσει και επειδή όπως ενημέρωσαν το είχε κάνει σε άλλα κορίτσια, κάλεσαν στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 ζητώντας βοήθεια και κατευθύνσεις. Άμεσα στελέχη της Εθνικής Τηλεφωνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056 ενημέρωσαν και έδωσαν τις πληροφορίες, που είχαν αναφέρει οι ανήλικοι, στην Άμεση Δράση Θεσσαλονίκης και στον αρμόδιο Αστυνόμο βάρδιας.

Μετά από την έρευνα «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε ότι ο ενήλικας δεν είχε εντοπιστεί και ότι η 13χρονη είχε φύγει από το σπίτι του. Λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού, για τα παραπάνω ενημερώθηκε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης και η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης».