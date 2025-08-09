Φρίκη στο Διαδίκτυο για ανήλικη: 38χρονος την εξανάγκαζε να κακοποιεί σεξουαλικά την αδελφή της

Φρίκη και αποτροπιασμό προκαλούν τα διαδικτυακά καμώματα ενός 38χρονου Έλληνα, σε βάρος ανήλικης που διαμένει στη Βουλγαρία και της μικρότερης αδελφής της.



Οι φοβερές πράξεις του 38χρονου αποκαλύφθηκαν μέσω της Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας και σχηματίστηκε σε βάρος του από την Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ., δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων. Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών που διαβιβάστηκαν στην ΕΛ.ΑΣ. από τις Αρχές της Βουλγαρίας και των ΗΠΑ, μέσω του Τμήματος Europol της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας αναφορικά με διαδικτυακή σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων από χρήστη του διαδικτύου.

Χειραγώγηση και ψυχολογική βία



Ειδικότερα, ο συγκεκριμένος χρήστης, σε επικοινωνία που είχε με ανήλικη, κάτοικο Βουλγαρίας, μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, χρησιμοποιώντας τεχνικές χειραγώγησης και ασκώντας ψυχολογική βία, για να προκαλέσει τον φόβο στο κορίτσι, του απέσπασε σεξουαλικό υλικό στο οποίο εμφανίζεται η ίδια, ενώ την εξανάγκασε να κακοποιήσει σεξουαλικά την επίσης ανήλικη αδερφή της.



Από τις αστυνομικές έρευνες, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του 38χρονου, ενώ σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κινητά και τρεις σκληροί δίσκοι.



Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα κατασχεθέντα θα αποσταλούν στο αρμόδιο τμήμα της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για περαιτέρω εργαστηριακή διερεύνηση.